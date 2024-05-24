Евроинтеграция - всё? ЕС решает, что теперь делать с Грузией

В конфликте между Тбилиси и Брюсселем - новый виток: с одной стороны в ход пошли теории заговора и обвинения в шантаже, с другой - предложения разнообразных санкций вплоть до отмены "безвиза". Что же будет дальше?

Конфликт Грузии с Западом вокруг спорного закона об "иноагентах" обострился: премьер-министр Ираклий Кобахидзе сначала обвинил некоего еврокомиссара в шантаже, а затем, выступая 23 мая в эфире общественного грузинского телевидения, заявил о необходимости "деолигархизации США и Европы". По словам Кобахидзе, именно "олигархические силы", а также некая "глобальная партия войны" якобы стремятся вовлечь Грузию в войну с Россией.

"Глобальная партия войны" как клише

Словосочетание "глобальная партия войны" ранее употреблял в выступлениях грузинский олигарх Бидзина Иванишвили, он же - почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта". Ее представители утверждают, что существует некая организация влиятельных западных политиков, цель которых - продлить войну в Украине и распространить ее на другие страны. Впрочем, никто из грузинских власть имущих, оперирующих этим понятием-клише, так и не назвал по имени ни одного члена такой "партии" и не привел никаких доказательств ее существования.

Ираклий Кобахидзе Фото: picture alliance/photothek.de

"Эти силы оказывают ключевое влияние как на ЕС, так и на США, что весьма прискорбно. Одно можно сказать точно: и Америка, и Евросоюз нуждаются в деолигархизации. Негативные процессы происходят, и мы надеемся, что в будущем ситуация изменится к лучшему, - так выразился (цитата дана в переводе с грузинского. - Ред.) в телеинтервью Ираклий Кобахидзе. - Нет, мы не называем наших [западных] партнеров "партией глобальной войны", но мы заявляем, что она оказывает значительное влияние на это политическое пространство".

Тбилиси хотел бы интегрироваться в ЕС и теснее сотрудничать с США, но "к сожалению, мы видим противоположные процессы из-за того влияния, которое на них оказывается", заявил грузинский премьер.

Кобахидзе: Запад подвергает Тбилиси жесткому шантажу

В тот же день Кобахидзе сообщил, что Запад подвергает его правительство жесткому шантажу. Один высокопоставленный чиновник ЕС якобы намекнул ему в телефонном разговоре, что грузинского премьера может постичь та же участь, что и его словацкого коллегу Роберта Фицо, на которого на днях было совершено покушение. "Еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут принять после введения закона о прозрачности, и, перечисляя эти меры, сказал: "Посмотрите, что случилось с Фицо, вам следует быть очень осторожным", - написал Кобахидзе в соцсети Facebook, не назвав фамилии еврокомиссара.

Оливер Вархеи Фото: Büro des Premierministers des Kosovo

На это обвинение отозвался комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи. По его версии, сказанное им было "не только полностью вырвано из контекста, но и представлено общественности в таком виде, который может привести к совершенно неправильному толкованию первоначальной цели звонка".

Вархейи повторил просьбу Брюсселя к властям Грузии отказаться от законопроекта об "иноагентах" и сказал, что призывал Кобахидзе "не накалять и без того нестабильную ситуацию принятием этого закона, который может привести к дальнейшей поляризации и неконтролируемым ситуациям на улицах Тбилиси".

Между тем Кобахидзе связал покушение на Фицо со спецслужбами Словакии, которые, по его мнению, оперируют не без участия той самой "глобальной партии войны".

Эксперт: Было плохо, а стало еще хуже

Тинатин Ахвледиани из Центра исследований европейской политики (Centre for European Policy Studies, CEPS) констатирует явную тенденцию ухудшения отношения грузинских властей к Евросоюзу. "Вся эта риторика, которую мы сейчас наблюдаем со стороны премьер-министра, усугубилась даже по сравнению с тем, что было раньше, а раньше все и так было плохо, - считает Ахвледиани. - Так что на данном этапе мы не можем прогнозировать, что правительство изменит курс на более согласованный с евроинтеграцией Грузии".

Тинатин Ахвледиани Фото: privat

Она не верит, что при нынешней власти политика Тбилиси будет последовательной, и возлагает надежды на парламентские выборы в октябре. "Только при другом правительстве я вижу Грузию, действительно идущую европейским путем, с последовательным руководством, которое не сжигает, а строит мосты и способно установить доверительные отношения с Брюсселем и другими западными партнерами", - говорит политолог Ахвледиани.

Отношения зашли в тупик?

"Огромной проблемой" назвал, беседуя с DW, антиевропейскую риторику Тбилиси и спорные законы высокопоставленный чиновник в Брюсселе. По его мнению, суть проблемы заключается не в том, что правительство Грузии продвигает закон, не соответствующий критериям ЕС, а в том, что оно делает это, одновременно декларируя стремление вступить в Евросоюз. "По какой-то причине, которая выходит за рамки моего понимания, они считают, что им это сойдет с рук. Они думают, что им сойдет с рук принятие закона, который, скажем так, укрепит их позиции во власти, а они между тем продолжат путь в ЕС. Но ответ - "нет", - сказал чиновник.

В Брюсселе далеко не он один убежден, что в такой ситуации дальнейшая евроинтеграция Грузии невозможна. Другой высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что "необходимо как-то противостоять тому, что страна свернула с демократического пути".

Различные предложения, как это сделать, обсудят 27 мая министры иностранных дел стран Евросоюза. Конкретных идей, а тем более решений, пока нет: ожидается, что на Совете по иностранным делам министры выскажут свои позиции на этот счет и мнения, какие меры следует принять в отношении Грузии. "После этого мы определимся с несколькими вариантами, которые будут представлены странам-членам", - сказал чиновник ЕС.

Введет ли Евросоюз санкции против Грузии?

В Брюсселе уже звучали самые разные предложения - отменить "безвиз" для грузинских граждан, перенаправить средства, выделяемые грузинскому правительству, на проекты гражданского общества, ввести индивидуальные санкции против лидеров "Грузинской мечты". Однако известно и то, что наложить вето на ограничительные меры традиционно собирается Венгрия, которая уже много месяцев эффективно блокирует, например, военную помощь Украине из Европейского фонда мира.

"Если Евросоюз ничего не предпримет, это негативно скажется на борьбе Грузии за демократию и, конечно, вызовет серьезные сомнения в репутации ЕС и его политики расширения в целом", - считает Тинатин Ахвледиани из Центра исследований европейской политики. По ее мнению, потенциальные санкции должны быть направлены против олигарха Иванишвили и руководства Грузии, а не широкой общественности. "Приостановка либерализации визового режима в данном случае не принесет пользы, потому что она наказывает народ, а не правительство и не олигарха", - полагает Ахвледиани. Ожидается, что многие страны ЕС выступят против подобной меры как контрпродуктивной.

Демонстрация протеста в Тбилиси против закона об "иностранном влиянии", 15 мая 2024 года Фото: Davit Kachkachishvili/AA/picture alliance

"Очень важно учитывать, что грузинский народ демонстрирует мощную поддержку европейской идеи. В то же время очевидно, что если грузинское правительство пойдет по этому пути, это будет иметь последствия и для грузинского народа", - указал высокопоставленный чиновник ЕС. Однако это не обязательно означает санкции, убежден он, просто необходимо пересмотреть процесс вступления Грузии в Евросоюз: "Это не наказание Грузии за один закон, а оценка его несовместимости с процессом евроинтеграции".

Сомнения в честности будущих выборов

Евросоюз - друг и партнер грузинского народа, не раз демонстрировавшего, что он в подавляющем большинстве желает двигаться по европейскому пути, подчеркивает Брюссель. "Мы работаем с нашими грузинскими друзьями и партнерами, чтобы четко объяснить, что значит быть страной-кандидатом в члены Евросоюза", - сказал DW официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

В этом контексте упоминается также важность корректного проведения и мониторинга парламентских выборов в стране. Надеющаяся на смену власти в Тбилиси политолог Ахвледиани все же не уверена, что эти выборы будут честными. "У нас есть серьезные сомнения в этом, поскольку мы знаем, что "Грузинская мечта" злоупотребляла своими административными полномочиями, по сути, угрожая избирателям и используя практику покупки голосов, чтобы мобилизовать людей голосовать за них, - утверждает эксперт. - Поэтому возникает вопрос, будут ли эти выборы справедливыми и пройдут ли должным образом. А это, конечно, ставит под сомнение возможность смены правительства".