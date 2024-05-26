Президент Грузии призвала сохранять курс на евроинтеграцию

В Грузии на военном параде в Тбилиси по случаю Дня независимости страны в воскресенье, 26 мая, руководители Грузии сделали разноречивые заявления. Президент и верховный главнокомандующий Грузии Саломе Зурабишвили выступила в поддержку европейского будущего ее страны и критиковала Россию.

"Европа не начинала ни одну войну. В европейской среде нашей стране дается возможность сохранить свою независимость и добиться развития. Удивительно, что мне приходиться сегодня кого-то убеждать, кто является другом, а кто врагом. Мы же знаем, кто отнял у нас территории, и кто нарушает наш суверенитет", - заявила Зурабишвили.

Она отметила, что осенью предстоят парламентские выборы, которые фактически станут референдумом о выборе между европейским и российским путями развития Грузии. "Эти выборы фактически определят наше будущее - или европейское, или находящееся в изоляции российское", - сказала Зурабишвили.

Кобахидзе назвал выступление Зурабишвили неуместным

Со своей стороны премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, обращаясь к собравшимся на параде, заявил, что страна, особенно в последние 4 года, прошла через попытки расшатать ее независимость и суверенитет. "Именно единство народа и избранных им властей позволили избежать многих угроз и предательств, в том числе и предательства президента Грузии. Несмотря на это в последние два года мы смогли сохранить мир", - сказал Кобахидзе.

После парада Кобахидзе заявил журналистам, что выступление Саломе Зурабишвили на параде "было неуместным в День независимости Грузии". "Можно только сожалеть, что День независимости используется президентом для политических заявлений. Сегодня у нас национальный праздник и всем нам надо говорить не о политике в узком ее понимании, а наших общих национальных задачах", - пояснил Кобахидзе.

Грузинский закон об "иноагентах"

Парламент Грузии на фоне массовых протестов в стране 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ со дня его внесения в парламент правящей партией "Грузинская мечта" в апреле вызывает крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций и независимых СМИ.

В Евросоюзе и США призвали власти Грузии отозвать этот закон и предупредили, что его принятие закроет Грузии путь в ЕС. В США объявили о введении визовых санкций против сторонников нового закона и о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией. Президент Зурабишвили 18 мая наложила вето на данный закон. Процедура преодоления вето в парламенте запланирована на 28 мая.