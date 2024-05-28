Парламент Грузии преодолел вето на закон об "иноагентах"

Парламент Грузии большинством в 84 голоса снял вето президента Cаломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Ранее в Евросоюзе и США предупредили, что принятие закона закроет Грузии путь в ЕС.

Парламент Грузии во вторник, 28 мая, преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на спорный закон "О прозрачности иностранного влияния", называемый также законом об "иностранных агентах". Из 150 депутатов в поддержку этого решения проголосовали 84, все - из правящей партии "Грузинская мечта". Только четыре парламентария высказались "против". Снятие президентского вето было ожидаемым событием, поскольку "Грузинская мечта" и сотрудничающие с ней партии имеют в парламенте большинство.

Грузинский закон об "иноагентах"

Парламент Грузии принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 14 мая на фоне многодневных массовых протестов в стране. Этот документ со дня его внесения в парламент партией "Грузинская мечта" в апреле вызывает крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций и независимых СМИ. Президент Зурабишвили наложила вето на данный закон 18 мая.

В Евросоюзе, США и Совете Европы призвали власти Грузии отозвать этот закон и предупредили, что его принятие закроет Грузии путь в ЕС. В США объявилио введении визовых ограничений против сторонников нового закона и о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией.