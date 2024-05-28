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Парламент Грузии преодолел вето на закон об "иноагентах"

28 мая 2024 г.

Парламент Грузии большинством в 84 голоса снял вето президента Cаломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Ранее в Евросоюзе и США предупредили, что принятие закона закроет Грузии путь в ЕС.

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Акция протеста против закона об "иноагентах" перед парламентом Грузии, фото из архива
Акция протеста против закона об "иноагентах" перед парламентом Грузии, фото из архиваФото: Shakh Aivazov/AP/dpa/picture alliance

Парламент Грузии во вторник, 28 мая, преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на спорный закон "О прозрачности иностранного влияния", называемый также законом об "иностранных агентах". Из 150 депутатов в поддержку этого решения проголосовали 84, все - из правящей партии "Грузинская мечта". Только четыре парламентария высказались "против". Снятие президентского вето было ожидаемым событием, поскольку "Грузинская мечта" и сотрудничающие с ней партии имеют в парламенте большинство.

Грузинский закон об "иноагентах"

Парламент Грузии принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 14 мая на фоне многодневных массовых протестов в стране. Этот документ со дня его внесения в парламент партией "Грузинская мечта" в апреле вызывает крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций и независимых СМИ. Президент Зурабишвили наложила вето на данный закон 18 мая.

В Евросоюзе, США и Совете Европы призвали власти Грузии отозвать этот закон и предупредили, что его принятие закроет Грузии путь в ЕС. В США объявилио введении визовых ограничений против сторонников нового закона и о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией.

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