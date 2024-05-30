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160 НПО Грузии выступили против закона об "иноагентах"

Александра Иванова
30 мая 2024 г.

"Российское право не будет применяться в нашей стране", - говорится в совместном заявлении 160 неправительственных организаций и медиаресурсов Грузии.

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Протестующие против заона об "иноагентах" и за евроинтеграцию в Тбилиси, май 2024 года
Протесты в Тбилиси против закона об "иноагентах" и за евроинтеграцию ГрузииФото: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP/Getty Images

"Грузинский народ решительно защищает свое европейское будущее и будет продолжать делать это, и он никогда не смирится с тем, чтобы жить под российским сапогом", - говорится в совместном заявлении 160 грузинских неправительственных организаций и медиаресурсов, направленном против закона "О прозрачности иностранного влияния". Грузинский портал Interpressnews опубликовал выдержки из этого заявления в ночь на среду, 29 мая.

По мнению авторов документа, принятие закона, который представляет собой аналог российского закона об "иноагентах", правительство Грузии "хотело сломить гражданский сектор", однако столкнулось с беспримерным единством и неустанным сопротивлением.

"Российское право не будет применяться в нашей стране. Оно останется клочком бумаги, которому не будет следовать никто!" - подчеркивают подписавшиеся. С их точки зрения, действующие грузинские власти "намеренно создали опасность для науки, международной репутации, гражданского порядка и мира" в своей стране. "Наш протест и борьба будут продолжаться, пока закон не будет отменен", - обещают авторы документа.

Подписавшиеся под заявлением дали понять, что не станут регистрироваться в специальном реестре Минюста, как это предусмотрено новым законом.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Грузинский парламент 14 мая  поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на непрекращающиеся протесты. Со дня ее внесения в парламент партией "Грузинская мечта" в апреле эта инициатива вызывает крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций и независимых СМИ.

18 мая президент страны Саломе Зурабишвили наложила на этот закон вето. Однако 28 мая парламент Грузии преодолел это вето, благодаря тому что за закон высказались 84 из 150 депутатов - все из партии "Грузинская мечта". Только четыре парламентария проголосовали "против".

В Евросоюзе, США и Совете Европы призвали Тбилиси отозвать этот закон и предупредили, что его принятие закроет Грузии путь в ЕС. США объявили также о введении визовых ограничений против сторонников нового закона и о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией.

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