В Тбилиси напали на офис крупнейшей партии оппозиции

Несколько десятков человек в масках разгромили офис грузинской партии "Единое национальное движение", основанной в 2001 году Михаилом Саакашвили. Ее нынешний лидер обвинил в нападении правящую партию "Грузинская мечта".

В ночь на субботу, 1 июня, около ста человек, одетых в черное и с масками на лицах, попытались прорваться в офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) в Тбилиси, рассказал журналистам депутат грузинского парламента и председатель ЕНД Леван Хабеишвили. По словам политика, во время инцидента он находился в здании офиса вместе с малолетним сыном.

Охрана здания оказала нападавшим посильное сопротивление, уточнил лидер ЕНД. Столкновение у дверей офиса продолжалось около часа, после чего погромщики уехали на нескольких десятках автомашин, которые оставили неподалеку. Хабеишвили показал представителям СМИ разбитые окна и камни, которые нападавшие бросали в офис. По его словам, нападавшие были вооружены палками и деревянными копьями. Очевидцы говорят, что также вандалы использовали биты и железные прутья.

Оппозиционер утверждает, что полиция прибыла на место лишь спустя час с момента атаки, хотя ближайший участок находится не более чем в двух километрах. Никто из нападавших задержан не был. На месте ведутся следственные действия. Министерство внутренних дел Грузии инцидент пока никак не прокомментировало.

Лидер ЕНД обвиняет в погроме правящую партию

По утверждению Левана Хабеишвили, погром организован правящей партией "Грузинская мечта" пророссийского политика Бидзины Иванишвили. Согласно его личным наблюдениям, в нем участвовали сотрудники силовых структур, в том числе бойцы части спецназначения МВД. Депутат убежден, что сам факт подобного инцидента свидетельствует о страхе властей перед протестом против закона "О прозрачности внешнего влияния" - аналога российского закона "об иноагентах".

Партия "Единое национальное движение", основанная в 2001 году третьим президентом страны Михаилом Саакашвили, резко критикует этот закон, недавно принятый правящей в Грузии партией путем ее лоббирования в парламенте. Партия "Грузинская мечта" слова Хабеишвили и сам инцидент пока также не комментировала.

1 мая полиция избила политика

Силовики жестоко избили Левана Хабеишвили во время массовых протестов в Тбилиси против закона "О прозрачности внешнего влияния" в ночь на 1 мая. Как заявили в ЕНД, полицейские "похитили" и избили Хабеишвили, у него выбит зуб, диагностированы переломы костей лицевого скелета. "Это было целенаправленное карательное мероприятие", - заявил оппозиционер в интервью телеканалу "Пирвели".

160 НПО Грузии выступили против закона об "иноагентах"

"Грузинский народ решительно защищает свое европейское будущее и будет продолжать делать это, и он никогда не смирится с тем, чтобы жить под российским сапогом", - говорится в совместном заявлении 160 грузинских неправительственных организаций (НПО) и медиаресурсов, направленном против закона "О прозрачности иностранного влияния", выдержки из которого были опубликованы 29 мая.

По мнению авторов документа, правительство Грузии, приняв этот закон, "хотело сломить гражданский сектор", однако столкнулось с беспримерным единством и неустанным сопротивлением. Подписавшиеся под заявлением дали понять, что не станут регистрироваться в специальном реестре Минюста, как это предусмотрено новым законом.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Грузинский парламент 14 мая поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на непрекращающиеся протесты. Этот документ со дня его внесения в парламент партией "Грузинская мечта" в апреле вызывает крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций и независимых СМИ.

18 мая президент страны Саломе Зурабишвили наложила на этот закон вето. Однако спустя 10 дней парламент Грузии преодолел это вето, благодаря тому что за закон высказались 84 из 150 депутатов - все из партии "Грузинская мечта". Только четыре парламентария проголосовали "против".

В Евросоюзе, США и Совете Европы призвали Тбилиси отозвать этот закон и предупредили, что его принятие закроет Грузии путь в ЕС. США объявили также о введении визовых ограничений против сторонников нового закона и о всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией.