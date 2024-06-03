Глава парламента Грузии подписал закон об "иноагентах"

Грузинская оппозиция называет новый закон калькой с российского закона об "иноагентах". Принятие спорного закона проходило на фоне массовых протестов в Грузии.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал спорный закон "О прозрачности иностранного влияния". Об этом сообщил сам Папуашвили на брифинге в понедельник, 3 июня.

"Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния", главная цель которого - доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству", - заявил спикер законодательного органа. Он раскритиковал оппозиционеров, отметив, что те путают национальные интересы с "аплодисментами политиков других стран", а независимость - с послушанием.

Закон об "иноагентах" вступил в силу

Закон, который грузинская оппозиция называет калькой с российского закона об "иноагентах", вступил в силу, сообщил телеканал Mtavari . Документ будет считаться опубликованным в "Законодательном вестнике" 4 июня.

С этого дня министерство юстиции Грузии должно в течение 60 дней разработать все нормативные акты и создать электронный портал, где неправительственные организации, получающие более 20 процентов финансирования из иностранных источников, будут обязаны зарегистрироваться в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и декларировать финансы за 2023 год.

"Эхо Кавказа" отмечает, что под это требование подпадет абсолютное большинство грузинских онлайн-СМИ и НКО, работающих преимущественно с западными фондами.

Протесты против нового закона

Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" проходило на фоне массовых протестов в стране и ожесточенных споров. Против законопроекта голосовала оппозиция, ее сторонники выходили на протестные акции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, но правящей партии "Грузинская мечта" удалось его преодолеть.

Авторы документа настаивают на том, что он не содержит репрессивных мер и преследует цель увеличить прозрачность работы организаций в некоммерческом секторе. Они утверждают также, что новый закон повторяет нормы не российского, а американского законодательства.

Администрация президента США Джо Байдена предупреждала, что в случае принятия закона она всесторонне пересмотрит отношения с Грузией. Со своей стороны целый ряд стран Евросоюза призвали лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС и отказаться от безвизового режима с Тбилиси в случае подписания документа.