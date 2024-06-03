  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаГрузия

Глава парламента Грузии подписал закон об "иноагентах"

Сергей Ромашенко
3 июня 2024 г.

Грузинская оппозиция называет новый закон калькой с российского закона об "иноагентах". Принятие спорного закона проходило на фоне массовых протестов в Грузии.

https://p.dw.com/p/4gZDg
Принятие грузинского закона об "иноагентах" сопровождалось массовыми протестами
Принятие грузинского закона об "иноагентах" сопровождалось массовыми протестамиФото: Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал спорный закон "О прозрачности иностранного влияния". Об этом сообщил сам Папуашвили на брифинге в понедельник, 3 июня.

"Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния", главная цель которого - доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству", - заявил спикер законодательного органа. Он раскритиковал оппозиционеров, отметив, что те путают национальные интересы с "аплодисментами политиков других стран", а независимость - с послушанием.

Закон об "иноагентах" вступил в силу

Закон, который грузинская оппозиция называет калькой с российского закона об "иноагентах", вступил в силу, сообщил телеканал Mtavari. Документ будет считаться опубликованным в "Законодательном вестнике" 4 июня.

С этого дня министерство юстиции Грузии должно в течение 60 дней разработать все нормативные акты и создать электронный портал, где неправительственные организации, получающие более 20 процентов финансирования из иностранных источников, будут обязаны зарегистрироваться в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и декларировать финансы за 2023 год.

"Эхо Кавказа" отмечает, что под это требование подпадет абсолютное большинство грузинских онлайн-СМИ и НКО, работающих преимущественно с западными фондами.

Протесты против нового закона

Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" проходило на фоне массовых протестов в стране и ожесточенных споров. Против законопроекта голосовала оппозиция, ее сторонники выходили на протестные акции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, но правящей партии "Грузинская мечта" удалось его преодолеть.

Авторы документа настаивают на том, что он не содержит репрессивных мер и преследует цель увеличить прозрачность работы организаций в некоммерческом секторе. Они утверждают также, что новый закон повторяет нормы не российского, а американского законодательства.

Администрация президента США Джо Байдена предупреждала, что в случае принятия закона она всесторонне пересмотрит отношения с Грузией. Со своей стороны целый ряд стран Евросоюза призвали лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС и отказаться от безвизового режима с Тбилиси в случае подписания документа.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Столкновения у парламента Грузии противников законопроекта об иностранном влиянии с полицией, 7 марта

Грузинский закон "об иноагентах": как в Тбилиси протестовали против него

Грузинский закон "об иноагентах": как в Тбилиси протестовали против него

Парламент Грузии принял в первом чтении спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - противники называют его аналогом закона РФ "об иноагентах". О последовавших за этим протестах в Тбилиси - DW.
Политика8 марта 2023 г.
Участники протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси с флагами Грузии и ЕС, 30 апреля 2024 года

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Права человека1 мая 2024 г.9 фото
external

"Партия глобальной войны" и масоны - зачем в Грузии приняли закон об "иноагентах". Интервью DW

"Партия глобальной войны" и масоны - зачем в Грузии приняли закон об "иноагентах". Интервью DW

Корреспондентка DW встретилась с депутатом парламента от "Грузинской мечты" Макой Бочоришвили, чтобы узнать, зачем ее партия проголосовала за закон об "иноагентах", играет ли это решение на руку Владимиру Путину и почему власти не боятся заявлений Брюсселя о приостановлении процесса евроинтеграции Грузии. Подробнее смотрите в нашем эксклюзивном интервью.
Политика28 мая 2024 г.11:42 мин.
Показать еще