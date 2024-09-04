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ПолитикаТурция

Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Екатерина Венкина
4 сентября 2024 г.

По словам представителя правящей партии Турции, процесс присоединения Анкары к БРИКС запущен.

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Флаг Турции (фото из архива)
Флаг Турции (фото из архива)Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture-alliance

Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом во вторник, 3 сентября, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Наш президент неоднократно подчеркивал, что мы хотим стать членом БРИКС. Процесс запущен", - цитирует его агентство AFP. Челик не уточнил, когда была направлена заявка. 

По его словам, дополнительные детали будут сообщены, когда появятся результаты, передало dpa.

Эрдоган: Турция не рассматривает БРИКС как "альтернативу другим структурам"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле говорил, что член НАТО - Турция - не рассматривает БРИКС как "альтернативу другим структурам". Анкара также остается кандидатом на вступление в ЕС.

В середине августа занимавший пост посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы сообщил, что в БРИКС хочет вступить Баку. Позднее Азербайджан подал официальную заявку.

Очередной саммит БРИКС пройдет в октябре в Казани

Очередной саммит международной организации пройдет с 22 по 24 октября в Казани. БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят РФ, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса 24 августа 2023 года сообщил, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты приглашены к вступлению в качестве полноправных членов. Позднее Аргентина отказалась от присоединения.

На очереди - Таиланд и Малайзия

Представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун 30 мая подтвердил, что на очереди - планируемое вступление этой страны. О заинтересованности говорили и власти Малайзии, она уже подала соответствующую заявку.

БРИКС может помочь цифровой экономике Малайзии расти быстрее, позволив ей теснее интегрироваться со странами, имеющими развитые цифровые рынки, а также воспользоваться передовым опытом других государств-членов, отметил в беседе с DW Рахул Мишра, доцент Центра индо-тихоокеанских исследований при Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

"Таиланд также сможет привлечь инвестиции в важные отрасли, включая услуги, производство и сельское хозяйство", - пояснил он.

Создание БРИКС инициировала российская сторона. Первая министерская встреча в формате организации состоялась в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2006 года.
 
 

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