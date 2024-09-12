Эрдоган жонглирует Путиным

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Астане в июле 2024 года Фото: DHA

Российские госСМИ и официальные лица практически сутки обсуждали предстоящий визит Владимира Путина в Турцию. Вначале Сергей Шойгу рассказал, что российский президент готов был согласиться на предложение турецкого лидера Реджепа Эрдогана заключить соглашения с Украиной о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Затем в медиа появилась информация о том, что Путин якобы требовал, но не получил для сопровождения своего лайнера кортеж из истребителей. Наконец, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что два года откладывающийся визит его шефа в Турцию состоится "когда будет завершена подготовка". И она, похоже, завершилась, но не так, как хотели в Москве, а заявлением Эрдогана о том, что справедливый мир - это возвращение Крыма Украине.

Игры диктаторов

С самого начала полномасштабной российской агрессии против Украины Турция достаточно успешно балансирует между агрессором и жертвой, выгодно торгуя с обеими странами и используя сложившуюся ситуацию для резкого наращивания своего влияния на Южном Кавказе и в Причерноморье. Например, Эрдогану удалось решить проблему с Нагорным Карабахом и передать его под контроль Азербайджану. Прямое участие Турции во второй карабахской войне турецкий президент признал как раз в конце июля.

Иван Пребраженский Фото: Peter Steinmetz/DW

Теперь, вместе с Путиным и азербайджанским авторитарным правителем Ильхамом Алиевым, Эрдоган продавливает транзитный коридор через Сюникскую область Армении. Эта трасса отрежет ее от Ирана и заблокирует один из потенциальных каналов подсанкционной контрабанды. Неудивительно, что Иран резко высказывается против и даже прямо предупреждает Москву о своем недовольстве.

Казалось бы, иранцы - союзники Путина в войне против Украины. Хотя они отрицают свое прямое участие, но при этом поставляют России ракеты. Казалось бы, Кремлю не стоит сейчас раздражать союзника, но он, тем не менее, продолжает давить на армянского премьера Никола Пашиняна, чтобы тот скорее заключил мир на условиях Азербайджана, что требует изменения армянской конституции, и открыл Сюникский коридор. И уже трудно понять, делается это потому, что Путин считает организацию товаров через Турцию и далее через Армению настолько важной для России, либо же для него самое главное помочь Эрдогану.

Кроме этого, Россию и Турцию связывают поставки в Евросоюз российского газа. Они тут "подельники" хоть Эрдоган, конечно, и больше в выигрыше. Российский "Газпром" вынужден уступать - если транзит через Украину с 2025 года прекратится, как сейчас об этом заявляется, то это останется последним функционирующим трубопроводным маршрутом в ЕС. Наконец, несмотря на молчаливое противодействие Евросоюза, российский "Росатом" успешно строит в Турции АЭС "Аккую".

Путину "спецрежим" не предложат

Несмотря на все связи, Эрдоган, в классической манере авторитарного лидера, непрочь при случае унизить российского лидера. У них, что называется "пацанские" отношения. Путин, если верить сообщениям в прессе, требует разрешить ему прилететь под охраной российских истребителей, опасаясь якобы удара со стороны Украины. Но Эрдоган весьма изящным способом напоминает ему, что Турция - член НАТО, и только флиртует с Кремлем, там, где это выгодно. Россиянам якобы сообщили, что истребители пустить не могут, ведь натовское ПВО может принять их за военные цели. Не слишком тонкий намек на то, что турецким ПВО уже приходилось сбивать российские военные самолеты.

Эрдоган ждал Путина в гости два года и явно готов подождать еще. Авторитарные альфа-самцы играют в свои привычные игры, стараясь любым способом перехитрить друг друга, потому что в их "мире чистогана" от этого зависит исход переговоров. Причем, подозреваю, они получаются от этой конкуренции даже своеобразное удовольствие.

Что, впрочем, не отменяет главного. Эрдоган рад сотрудничать с Путиным, но в гости его, похоже, ждет или в роли покорного "второго номера" по Южному Кавказу, или хотя бы с проектом договора о мире с Украиной. Другие варианты для Эрдогана недостаточно выгодны, а инструментов, чтобы принудить турецкого лидера играть по кремлевским правилам у Путина по-прежнему нет.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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