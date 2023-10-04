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Алиев и Эрдоган не поедут в Гранаду для встречи с Пашиняном

Евгений Жуков
4 октября 2023 г.

Президенты Азербайджана и Турции отказались от переговоров в Гранаде с премьером Армении. Баку обвиняет Париж в "деструктивной позиции".

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Ильхам Алиев и Никол ПашинянФото: GENT SHKULLAKU/AFP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в испанскую Гранаду, где на полях саммита ЕС должна была состояться его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает в среду, 4 октября, азербайджанское государственное информагентство АПА, причиной этого стало то, что в переговорах, наряду с лидерами Европейского Союза, Франции и Германии, не смогла участвовать Турция, как того добивался Азербайджан.

При этом Баку обвиняет Францию в "деструктивной позиции", указывая на "проармянские заявления французских официальных лиц", визит министра иностранных дел Франции в Армению и военное сотрудничество Парижа и Еревана.

Официально об отмене визита Эрдогана не сообщалось

Агентство Bloomberg и турецкие СМИ подтверждают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также не поедет на саммит ЕС в Гранаду, где должна была состояться встреча Пашиняна и Алиева. По данным газеты Aydınlık, Эрдогана пригласил в Испанию в ходе телефонного разговора испанский премьер-министр Педро Санчес, однако этот визит был отменен. Издание отмечает, что официального заявления о причине этого сделано не было.

В ходе встречи представителей ЕС, Армении и Азербайджана в Гранаде планировалось обсудить ситуацию после военной операции Баку по установлению полного контроля над регионом Нагорного Карабаха.

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