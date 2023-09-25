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Пашинян потерял Карабах, но удержался у власти в Армении?

Аршалуйс Мгдесян
25 сентября 2023 г.

Армянской оппозиции пока не удается придать антиправительственным акциям такие масштабы, чтобы вынудить премьера Никола Пашиняна подать в отставку.

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Протесты в Ереване у здания правительства Армении
Протесты в Ереване у здания правительства АрменииФото: SNA/IMAGO

Армянская оппозиция седьмой день подряд устраивает антиправительственные акции протеста в Ереване. Они сопровождаются блокированием улиц и площадей, но пока не достигли такого масштаба, который бы вынудил премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку, как требует того оппозиция, обвиняя его в "предательстве" из-за решения не вмешиваться в боевые действия в Нагорном Карабахе 19-20 сентября.

Протест в Ереване есть, отставки нет

В понедельник 25 сентября рано утром протестующие, скандируя "Никол - предатель!", "Армения без Никола!" и "Арцах, Арцах!" (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.), проводили шествия в Ереване, перекрывая улицы и стремясь тем самым выполнять главный призыв лидеров оппозиции о "полной парализации Армении с 8:00 утра".

"Это решение было принято с целью остановить работу государственных органов. В ближайшие три дня - понедельник, вторник и среду - вся Армения должна быть парализована", - сказал накануне на антиправительственном митинге на площади Республики в Ереване Вазген Манукян, бывший министр обороны Армении в период первой карабахской войны. Теперь он является также членом недавно созданного "Национального комитета" по координации антиправительственных акций.

Столкновения демонстрантов с полицией в Ереване, 19 сентября 2023 года
Столкновения демонстрантов с полицией в Ереване, 19 сентября 2023 годаФото: Karen MINASYAN/AFP

В понедельник, как и в предыдущие дни, столкновений с полицией и задержаний избежать не удалось. Министерство внутренних дел страны уже отчиталось о задержании 168 граждан, принявших участие в акциях гражданского неповиновения, за "невыполнение законных требований представителя власти". Некоторым задержанным предъявлены уголовные обвинения, в том числе - Левону Кочаряну, сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

До полноценной поляризации Еревана пока далеко

В некоторых районах армянской столицы вследствие сегодняшней акции проблемой стали пробки в утренние часы пик. Однако рассредоточенные акции гражданского неповиновения пока не привели к серьезной парализации движения в городе и смене власти в Армении.

Неясно пока, какой импульс придаст протестам происходящее параллельно ереванским митингам вынужденное переселение тысяч армян из Нагорного Карабаха в Армению. Уже известно, что сюда по состоянию на 06:00 25 сентября из Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев прибыли 2906 вынужденных переселенцев.

"1000 человек разъехались по выбранным местам жительства, а остальным 1100 правительство предоставило место для проживания", - сообщает пресс-служба правительства, глава которого ранее заявил, что для жителей Карабаха в Армении подготовили 40 тысяч мест.

Ереванский аналитик Акоп Бадалян
Акоп БадалянФото: privat

Эксперт: Оппозиция в Армении не пользуется широким доверием

Причиной того, что премьер-министру Николу Пашиняну и руководимой им политической команде несмотря на трагические события в Нагорном Карабахе удается сохранить власть, эксперты называют "низкое доверие общества к оппозиции". И указывают на то, что в недавно сформированный Национальный комитет, призванный координировать антиправительственное движение, входят представители бывших властей, которые ныне состоят в оппозиции.

Ереванский аналитик Акоп Бадалян признает, что власть под руководством Никола Пашиняна утрачивает легитимность, однако это пока не приводит к консолидации недовольных масс вокруг оппозиции, поддержка которой в обществе тоже неоднозначна.

"Оппозиция, которая брала на себя ответственность консолидировать антиправительственный протест, представляется обществу в облике предыдущей правящей системы. Это приводит к тому, что большая часть общества, будучи недовольной властями, не доверяет также и оппозиции. Именно в этом заключается причина того, что не происходит мощная общественная консолидация против власти", - сказал в беседе с DW Акоп Бадалян.

армянский политолог Сурен Суренянц
Сурен СуренянцФото: privat

В Армении - кризис государственности?

Другой армянский политолог Сурен Суренянц считает, что масштабы общественной поддержки Никола Пашиняна сужаются, что в итоге спровоцирует кризис власти в стране.

"Пашиняна до сих пор поддерживают остатки того электората, которые руководствуются логикой, заданной Пашиняном же в борьбе против старых элит. Но этого уже недостаточно, чтобы власть избежала внутриполитического кризиса. В Армении сформировалась такая ситуация, что кризис власти перерастает в кризис государственности. То есть, в условиях нынешней внутриполитической поляризации невозможно прийти к консенсусу по какому-либо даже важному вопросу", - резюмировал в беседе с DW Сурен Суренянц.

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