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Пашинян: У Армении - выбор между свободой и судьбой губернии

Сергей Ромашенко
24 сентября 2023 г.

По словам премьера Армении, у его страны выбор между независимостью и судьбой чьей-то покорной губернии. Пашинян упрекнул союзников Армении в стремлении доказать ее слабость.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Никол ПашинянФото: Tigran Mehrabyan/PAN Photo/AP/dpa/picture alliance

Армения стоит перед выбором - стать независимой страной или чьей-либо покорной губернией, полагает премьер-министр республики Никол Пашинян. "Глубинный смысл происходящего с нами в последние годы состоит в следующем: будет Армения суверенной, свободной, демократической страной или испуганной губернией", - сказал Пашинян в видеообращении в воскресенье, 24 сентября.

По словам Пашиняна, Армения должна быть мирной, развитой, свободной и демократичной страной. "Но на этом пути надо подтвердить нашу волю иметь свободное и суверенное государство, и мы идем по этому пути, уважая всех наших коллег, но ожидая такого же уважения в отношении нашего народа, нашего государства, суверенитета и свободы", - заявил армянский лидер.

Пашинян выразил уверенность в том, что Армения "победит в борьбе за независимость, суверенитет, демократию, счастье и свободу". В то же время он выразил мнение, что союзники Армении преследуют цель "показать уязвимость республики и невозможность иметь независимое государство".

Критика систем внешней безопасности

Никол Пашинян раскритиковал системы внешней безопасности, в которых задействована Армения, заявив, что они неэффективны для защиты безопасности и государственных интересов его страны.

"Проявления этой политики мы видели на протяжении последних десятилетий. Мы не согласны с заявлениями и формулировками, ставящими под сомнение независимость Армении. Наши некоторые партнеры, чтобы показать нашу уязвимость в сфере безопасности, прилагают все больше усилий. Теперь они ставят под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении, нарушая при этом дипломатическую, межгосударственную этику отношений, все нормы корректности, взятые договорами обязательства", - заявил премьер Армении.

Накануне Никол Пашинян обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы, связанные с защитой прав и безопасности армян в этом регионе. В пресс-службе правительства Армении сообщили, что стороны также рассмотрели перспективы армяно-азербайджанского мирного процесса, вопросы региональной безопасности и двусторонней повестки.

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