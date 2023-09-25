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Этнические армяне из Карабаха массово бегут в Армению

Сергей Ромашенко
25 сентября 2023 г.

В Армению, по данным правительства страны, прибыли уже почти 5000 беженцев из Карабаха. В городе Горис Сюникской области для них создан приемный центр.

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Беженцы из Нагорного Карабаха в Армении
Беженцы из Нагорного Карабаха в АрменииФото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

Тысячи беженцев из Нагорного Карабаха устремились в Армению в преддверии саммита между лидерами Азербайджана и Турции, который проводится в ознаменование победы Баку над мятежным азербайджанским регионов на прошлой неделе. По данным на 11.00 мск понедельника, 25 сентября, из Карабаха в Армению прибыли не менее 4850 человек, сообщило правительство в Ереване.

Всего семью часами ранее сообщалось, что число беженцев немногим превысило 2900 человек. Почти 1100 из них были размещены в приюте за счет государства, еще около 1000 разместились самостоятельно. Для новоприбывших создан приемный центр в городе Горис Сюникской области Армении. Приют размещен на территории местного театра.

Ожидание массового исхода армян

Накануне "советник властей" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что ожидается массовый исход этнических армян из Нагорного Карабаха. "120 тысяч армян в регионе не желают жить в составе Азербайджана. 99,9 процента из них предпочитают покинуть свои исторические земли", - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность на Россию за стремительный разгром Азербайджаном сепаратистов в Нагорном Карабахе. В Ереване не прекращаются массовые протесты с требованием отставки Пашиняна и всего правительства. Демонстранты недовольны тем, что Армения не помогла Нагорному Карабаху отразить вооруженное вторжение Азербайджана.

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