Можно ли остановить поставку Ираном баллистических ракет РФ?

Иран в ближайшее время поставит баллистические ракеты в Россию, сообщил Bloomberg 2 сентября. Ссылаясь на неназванных европейских официальных лиц, агентство написало, что Тегеран может начать поставки уже "в течение нескольких дней". Предполагается, что речь идет о сотнях баллистических ракет малой дальности, которые могут быть использованы Россией в войне против Украины. 8 сентября агентство AP написало, что Соединенные Штаты проинформировали союзников о вероятной передаче России баллистических ракет малой дальности. Два источника агентства, знакомых с ситуацией и говоривших на условиях анонимности, не сообщили никаких подробностей о том, какое число ракет и когда было передано.

"Я не думаю, что у Европы или Запада сейчас есть много политических рычагов, чтобы остановить эту сделку", - заявил в интервью DW эксперт по Ирану, доцент Университета Южной Флориды Арман Махмудиан. "И Россия, и Иран подверглись серьезным санкциям. Возможно, они чувствуют, что им больше нечего терять. Это может побудить их к дальнейшему сотрудничеству".

Иранские беспилотники Shahed в войне в Украине

Иранский беспилотник Shahed-136 Фото: Middle East Images/picture alliance

После российского вторжения на Украину в феврале 2022 года Москва расширила свое сотрудничество с Тегераном. По данным украинской разведки, к концу 2022 года Россия закупила у Ирана более 2000 беспилотников Shahed. По мнению военных экспертов, она использует эти беспилотники в качестве "более дешевой замены дорогостоящим крылатым ракетам", которые наносят разрушительный ущерб. По данным Reuters, беспилотники Shahed являются неотъемлемой частью российской авиации в войне в Украине.

Еще в августе 2024 года источники европейской разведки сообщили агентству Reuters, что Иран и Россия подписали контракт на поставку баллистических ракет Ababil и Fateh-360 в декабре 2023 года. Ссылаясь на конфиденциальные разведывательные источники, агентство Reuters сообщило, что российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять оборонной системой Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг.

Поставка России сотен ракет "с нашей точки зрения означала бы резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", предупреждал в августе заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель. Вашингтон предупредил руководство в Тегеране о "серьезных последствиях". В связи с этим США и Европейский Союз ввели дополнительные санкции в отношении Ирана.

Размышления в Тегеране: сближение или эскалация?

Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/ZUMA Press Wire/picture alliance

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан во время своей предвыборной кампании обещал новую внешнюю политику страны. Он заявлял, что будет выступать за отмену санкций и готов возобновить диалог с Западом по поводу его спорной ядерной программы. Новый министр иностранных дел Аббас Арагчи считается опытным дипломатом. Он принимал участие в международных переговорах, которые привели к заключению ядерной сделки под названием "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД) в 2015 году. США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения в 2018 году при президенте Дональде Трампе. Европейские участники соглашения Франция, Великобритания и Германия впоследствии тщетно пытались спасти план. Спустя год после выхода США из СВПД Иран также начал постепенно отказываться от своих обязательств по соглашению. По мнению экспертов, сегодня страна близка к достижению цели создания атомной бомбы.

"В случае поставки ракет Тегеран столкнется с новыми санкциями. И сопротивление Европы будущим отношениям кооперации с Ираном будет расти", - указала политолог из Лондона Джейн Киннинмонт, отвечая на запрос DW. По ее словам, поставки оружия Ираном в Россию являются серьезной проблемой, которая мешает развитию его отношений со странами Европы. Лондонский эксперт по Ближнему Востоку отметила "смену ролей" между США и Европой: "В то время как при администрации Трампа Европа делала ставку на дипломатию, с момента российского вторжения в Украину она стала более жесткой в отношении Ирана, чем США ". В марте 2024 года страны G7 предупредили, что в случае поставки баллистических ракет России Ирану придется столкнуться с жесткими ограничительными мерами, такими как запрет на полеты государственной авиакомпании Iran Air в Европу.

Что может сделать Запад?

"Иран преследует несколько стратегических целей, которые не обязательно совместимы друг с другом", - пишет политолог Киннинмонт. Похоже, что новый президент Пезешкиан серьезно относится к налаживанию контактов с западными странами с целью ослабления санкционного давления. "В этом он мог бы также получить осторожную поддержку со стороны высшего духовного лидера", - добавляет лондонский политолог. "Однако растущие стратегические отношения Ирана с Россией и политика на Ближнем Востоке, проводимая Корпусом стражей исламской революции (КСИР), останутся приоритетными для Ирана и затруднят усилия по установлению контактов с Западом".

Новые системы вооружения для КСИР Фото: Sephanews/ZUMA Press/picture alliance

Президент Пезешкиан не имеет влияния на КСИР. Корпус находится под командованием духовного лидера аятоллы Хаменеи, за которым остается последнее слово по всем вопросам в Иране. Это элитное военно-политическое соединение было создано после революции 1979 года для защиты государственной идеологии. В КСИР рассматривают сближение с западными демократиями и их влияние на общество как угрозу Исламской Республике. Авторитарные же страны, такие как Россия, которые не критикуют угнетение населения, рассматриваются ими как стратегические партнеры.

"Мы не должны забывать, что большая часть ракетной промышленности Ирана находится под контролем стражей Исламской революции, которые производят эти ракеты независимо от министерства обороны, - говорит эксперт по Ирану Арман Махмудиан. - Учитывая, что большинство военных и внешнеполитических решений Ирана принимается в кабинете верховного лидера и непосредственно им, я сомневаюсь, что президент имеет большое влияние, чтобы остановить такие процессы". Единственный политический инструмент, который Европа или Запад могли бы использовать в этой ситуации, - это дать понять Ирану, что поставка ракет России может подорвать ядерные переговоры, указал Махмудян.