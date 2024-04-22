Главы МИД ЕС договорились расширить санкции против Ирана

Евросоюз распространит существующий санкционный режим в отношении производителей беспилотников Ирана на ракеты и их потенциальные поставки России, сообщил глава дипломатии ЕС.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились о расширении санкций в отношении Ирана, чтобы предотвратить потенциальную передачу России ракет. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД в Люксембурге в понедельник, 22 апреля.

"Мы достигли политического соглашения, чтобы расширить существующий санкционный режим в отношении беспилотников и распространить его на ракеты и их потенциальные поставки России", - приводит слова Борреля агентство Reuters.

Он добавил, что ЕС также расширит географию ограничительных мер, чтобы под них попали поставки беспилотников и ракет не только в Россию, но и в страны-посредники в регионе.

Ответ на удар Ирана по Израилю

У Евросоюза уже есть несколько программ санкций в отношении Исламской Республики, связанных с распространением оружия массового уничтожения, нарушениями прав человека и поставками беспилотников в Россию. Однако некоторые страны ЕС призвали расширить санкционный режим, связанный с производством беспилотников, включив в него ракеты и их передачу прокси-силам.

Введение новых санкций в отношении Тегерана стало ответом на беспрецедентную воздушную атаку Ирана на Израиль, осуществленную в ночь на 14 апреля.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Помимо западных стран Израилю помогли некоторые арабские государства. Кроме Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.