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Reuters: Иран поставит в РФ баллистические ракеты Fath-360

Роман Сулима | Евгения Наконечная
10 августа 2024 г.

Десятки российских военнослужащих проходят в Иране подготовку по использованию баллистических ракет ближней дальности Fath-360. Европейская разведка считает, что это сигнализирует об их скорой отправке.

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Два иранца смотрят на первую модифицированную страной ракету малой дальности "Шахаб-1" в неизвестном районе Ирана (архивное фото от 28 июня 2011 года)
Ракета малой дальности "Шахаб-1" в неизвестном районе Ирана (архивное фото от 28 июня 2011 года)Фото: EPA/dpa/picture alliance

Иран планирует поставить в Россию сотни баллистических ракет Fath-360. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в европейских разведывательных органах. Десятки российских военнослужащих уже проходят в Иране подготовку по их использованию, добавили в агентстве. "У Москвы есть собственные баллистические ракеты, но поставка Fath-360 может позволить России использовать большую часть своего арсенала для поражения целей вдали от линии фронта", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на конфиденциальные разведывательные источники, собеседники агентства сообщили, что российский персонал посетил Иран, чтобы научиться управлять оборонной системой Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг. Оба источника в разведке не назвали точных временных рамок ожидаемой поставки ракет Fath-360 в Россию, но сказали, что это произойдет в ближайшее время.

Контракт на поставку подписан еще в декабре

Представители Минобороны РФ подписали 13 декабря в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на поставку ракет ближней дальности Fath-360 и еще одной баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной Организацией аэрокосмической промышленности (AIO) под названием Ababil, сообщили два сотрудника разведки на условиях анонимности, отмечает Reuters.

Высокопоставленный иранский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что юридического запрета на продажу Тегераном такого оружия России нет.

США готовы ответить на поставки ракет

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и партнеры по G7 "готовы предоставить быстрый и строгий ответ, если Иран продолжит такие передачи", цитирует Reuters.

Это "будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", заявил представитель американской администрации: "Белый дом неоднократно предупреждал об углублении партнерства между Россией и Ираном с начала полномасштабного вторжения России в Украину".

До сих пор военная поддержка Москвы со стороны Ирана ограничивалась в основном ударными беспилотниками Shahed, которые несут взрывчатку и которые легче сбить, поскольку они медленнее баллистических ракет.

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