США ввели санкции против семи компаний Китая и Ирана

Министерство финансов США подвергло санкциям компании из Ирана, КНР и Гонконга за их участие в иранской программе производства ракет и дронов.

Министерство финансов США во вторник, 30 июля, ввело санкции против пяти физических лиц и семи компаний, базирующихся в Иране, Китае и Гонконге, за их участие в иранской программе производства баллистических ракет и беспилотников. По данным Минфина, эти компании закупают или производят различные компоненты для министерства обороны Ирана.

Ракеты и БПЛА, произведенные в Иране с помощью приобретенных компонентов, отправляются затем в страны Ближнего Востока и Россию, говорится в сообщении. "Безрассудное распространение Ираном баллистических ракет и БПЛА чревато дальнейшей нестабильностью и угрожает жизни мирного населения как в регионе, так и во всем мире", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Санкции введены, в частности, против базирующейся в КНР компании Beijing SNTD, которая, по данным Минфина США, является подставной фирмой Минобороны Ирана. Как утверждается, эта компания закупала для Ирана гироскопы и акселерометры - ключевые компоненты для разработки баллистических ракет и БПЛА. Среди физических лиц, попавших под штрафные меры США, - сотрудник Beijing SNTD и его контрагент в Иране.

Введенные ограничения "разоблачают дополнительные подставные компании и агентов", через которых Иран приобретал необходимые компоненты, отметил Нельсон. Он добавил, что США "продолжат наказывать тех, кто содействует Ирану в производстве этого смертоносного оружия".