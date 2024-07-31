  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

США ввели санкции против семи компаний Китая и Ирана

Кирилл Шестаков
31 июля 2024 г.

Министерство финансов США подвергло санкциям компании из Ирана, КНР и Гонконга за их участие в иранской программе производства ракет и дронов.

https://p.dw.com/p/4ivqs
Новые дроны иранской армии
Новые дроны иранской армииФото: Iranische Armee/Zuma Press/dpa/picture alliance

Министерство финансов США во вторник, 30 июля, ввело санкции против пяти физических лиц и семи компаний, базирующихся в Иране, Китае и Гонконге, за их участие в иранской программе производства баллистических ракет и беспилотников. По данным Минфина, эти компании закупают или производят различные компоненты для министерства обороны Ирана.

Ракеты и БПЛА, произведенные в Иране с помощью приобретенных компонентов, отправляются затем в страны Ближнего Востока и Россию, говорится в сообщении. "Безрассудное распространение Ираном баллистических ракет и БПЛА чревато дальнейшей нестабильностью и угрожает жизни мирного населения как в регионе, так и во всем мире", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Санкции введены, в частности, против базирующейся в КНР компании Beijing SNTD, которая, по данным Минфина США, является подставной фирмой Минобороны Ирана. Как утверждается, эта компания закупала для Ирана гироскопы и акселерометры - ключевые компоненты для разработки баллистических ракет и БПЛА. Среди физических лиц, попавших под штрафные меры США, - сотрудник Beijing SNTD и его контрагент в Иране.

Введенные ограничения "разоблачают дополнительные подставные компании и агентов", через которых Иран приобретал необходимые компоненты, отметил Нельсон. Он добавил, что США "продолжат наказывать тех, кто содействует Ирану в производстве этого смертоносного оружия".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Активисты Greenpeace пытаются помешать движению российского нефтяного танкера, апрель 2022 года

Западные санкции против России и Ирана: каков их эффект?

Западные санкции против России и Ирана: каков их эффект?

Санкциям Запада против Ирана скоро 40 лет. И еще никогда столь масштабные ограничения не вводили так быстро, как в отношении России. Их действие ограничено, но альтернативы им нет, говорят эксперты.
Конфликты27 апреля 2024 г.
Флаг Ирана у здания Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене

Госдеп: США восстановят исключения из санкций против Ирана

Госдеп: США восстановят исключения из санкций против Ирана

Власти США приняли решение восстановить отмененное при администрации Трампа исключение из режима санкций ядерной программы Ирана. При этом в Госдепартаменте заявили, что данный шаг - не уступка Тегерану.
Конфликты5 февраля 2022 г.
Символ солидарности ЕС с Украиной

ЕС расширил санкции против КНДР и Ирана за помощь России в войне

ЕС расширил санкции против КНДР и Ирана за помощь России в войне

Обе страны обвинены в поставке различных видов оружия, которое Россия применяет в ходе военных действий против Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета Евросоюза.
Политика31 мая 2024 г.
Показать еще