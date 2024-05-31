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Генсек НАТО хочет выделять 40 млрд евро Киеву ежегодно

Кирилл Шестаков
31 мая 2024 г.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит союзникам выделять 40 млрд евро ежегодно на военную помощь Украине, сообщает Reuters.

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Генеральнй секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве
Генеральнй секретарь НАТО Йенс Столтенберг в КиевеФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложит странам-членам альянса выделять не менее 40 млрд евро ежегодно на военную помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО в четверг, 30 мая, в первый день неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге. Ключевая тема встречи - военная поддержка Украины.

"Нам необходимо поддерживать нынешний уровень поддержки как минимум для обеспечения предсказуемости, в которой нуждается Украина, в течение необходимого времени", - заявил источник агенства, добавив, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину члены НАТО предоставляли Украине около 40 миллиардов евро в год.

Reuters уточняет, что Столтенберг ранее не озвучивал эту сумму, но в НАТО обсуждали создание специального фонда на сумму в 100 млрд евро в течение пяти лет, или 20 млрд евро ежегодно для поддержки Украины. Предполагается , что предложение генсека о выделении 40 млрд евро Киеву ежегодно будет обсуждаться 31 мая. Согласование мер по укреплению долгосрочной стратегии поддержки Украины пройдет на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне.

Столтенберг: Разрешить Киеву бить по целям в РФ западным оружием

Ранее Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса разрешить Киеву бить предоставленным ему оружием по военным целям внутри РФ. Начавшееся в мае наступление РФ в Харьковской области отчасти обусловлено тем, что у Украины нет разрешения использовать оружие, поставленное ей странами Запада, для атак по "законным военным целям на территории России", но "настало время союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, наложенные ими на использование оружия, которое они предоставили Украине", -  заявил генсек НАТО в интервью журналу The Economist, опубликованном 24 мая.

Министры иностранных дел Чехии и Финляндии разрешили Киеву поражать военные цели на территории РФ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил против использования немецкого оружия для ударов по целям в России.

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