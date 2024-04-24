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Еврокомиссия предоставила Украине транш в 1,5 млрд евро

Даниил Сотников
24 апреля 2024 г.

Еврокомиссия выделила второй транш Киеву в рамках нового механизма поддержки Украины со стороны ЕС на 50 млрд евро.

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Флаги ЕС и Украины у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины у штаб-квартиры Еврокомиссии в БрюсселеФото: Xavier Lejeune/European Union | CC BY 4.0

Европейская комиссия в среду, 24 апреля, объявила о выделении Украине второго транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи из пакета поддержки на общую сумму 50 млрд евро.

"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя ради всех нас. Сегодня мы выделяем дополнительные 1,5 млрд евро в рамках 50-миллиардного пакета Ukraine Facility. Это жизненно важно для поддержания работоспособности государства и служб Украины, пока она борется с агрессором. Европа остается единой и решительной", - прокомментировала транш председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Программа поддержки ЕС Украины Ukraine Facility

В марте Еврокомиссия осуществила первый платеж Украине на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility. Этот новый механизм поддержки Украины со стороны ЕС на 50 млрд евро начал работу с 1 марта 2024 года и стал крупнейшей в истории Евросоюза помощью не входящему в него государству. Программа предусматривает стабильное финансирование в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Деньги предоставляется в соответствии с одобренными планами действий, согласованными национальным правительством с ЕС.

До 32 млрд евро фонда предназначены для поддержки реформ и инвестиций, выплаты будут обусловлены достижением определенных показателей. Около 7 млрд будут переданы для обеспечения доступа к финансам, а около 5 млрд евро - на техническую помощь для поддержки реформ. Еще 6 млрд евро предназначены для исключительного промежуточного финансирования, эта сумма уже выплачена, сообщается на сайте Еврокомиссии

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