Иран объявил о создании гиперзвуковой баллистической ракеты
Анна Мельникова
42 мин. назад
Об испытаниях гиперзвукового оружия Тегеран не сообщал. Аналитики отмечают, что иногда страна преувеличивает свою военную мощь.
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В Иране создана гиперзвуковая баллистическая ракета. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, сообщают в четверг, 10 ноября, иранское издание Tasnim, а также агентства Fars и AFP.
"Эта гиперзвуковая баллистическая ракета была разработана для противодействия средствам противовоздушной обороны", - цитирует Fars слова Хаджизаде. - Она сможет преодолеть все системы ПВО". Боевая часть гиперзвуковой ракеты способна двигаться в атмосфере со скоростью 6000 км/ч и выше, а также маневрировать с использованием аэродинамических сил.
Агентство Reuters отмечает, что Иран ранее не извещал об испытаниях гиперзвуковой ракеты. "Хотя Исламская Республика создала крупную отечественную военную промышленность перед лицом международных санкций и эмбарго, западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает возможности своего вооружения", - пишет агентство.