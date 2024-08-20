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ПолитикаРоссия

"Куда ему еще ехать"? Как в Баку восприняли визит Путина

Ника Мусави
20 августа 2024 г.

Государственный визит президента России Владимира Путина в Баку, похоже, в самой РФ вызвал куда больший интерес, чем в Азербайджане. Как в стране оценили приезд Путина, в отношении которого МУС выдал ордер на арест?

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Ильхам Алиев встречает Владимира Путина в Баку (19 августа 2024 года)
Ильхам Алиев встречает Владимира Путина в Баку (19 августа 2024 года) Фото: Grigory Sysoyev/Sputnik/Kremlin/AP Photo/picture alliance

Двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан, проходивший 18-19 августа 2024 года, был первым за шесть лет. Анализируя его, местные эксперты преимущественно задавали вопрос: "Зачем это нужно Путину?". Что же касается Азербайджана и его президента Ильхама Алиева, то здесь мнения расходились лишь по поводу того, насколько добровольно он выступил в качестве принимающей стороны, ведь в отношении Путина Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест. DW расспросила экспертов о том, как был воспринят визит Путина в Баку и каковы его результаты? 

"Последовательность и предсказуемость Баку"  

Продолжающееся уже несколько лет укрепление российско-азербайджанских отношений - это факт, с которым в Азербайджане уже смирились даже те, кто от этого сближения далеко не в восторге, отмечают опрошенные DW эксперты. Многие считают серьезным внешнеполитическим достижением то, что на протяжении двух с половиной лет войны РФ против Украины официальный Баку умудряется сохранять нейтралитет и прежние отношения с Россией.

Неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги с президентом РФ Владимиром Путиным
Неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги с президентом РФ Владимиром Путиным (18 августа 2024 года) Фото: Kremlin Pool/Russian Look/picture alliance

 Как отмечает политолог Фархад Мамедов: "Позиция Баку стабильна и последовательна, эта позиция принимается как в Москве, так и в Киеве". По его мнению, один из основных принципов внешней политики Азербайджана на данный момент - не ставить двусторонние отношения в зависимость от третьих стран, быть последовательным и предсказуемым. 

В свою очередь директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили расценивает приезд Путина как лишнее доказательство того, что в сложившихся обстоятельствах Россия всячески старается активизировать отношения с Азербайджаном и сохранить его расположение: "Поэтому нужно задаваться вопросом о том, что этот визит значит для России, а не для Азербайджана".  

"Куда ему еще ехать?"

Лидер старейшей оппозиционной партии Народный фронт Азербайджана Али Керимли уверен, что Путин приехал в Баку просто потому что, ему больше некуда податься. Вообще, эта версия - одна из самых популярных среди независимых экспертов и гражданского общества.

"А куда ему еще ехать? В мире почти не осталось мест, куда его еще пускают, и где ему не грозит арест или иная опасность. Правительство России, которое Азербайджан выбрал себе союзником, находится сейчас в такой изоляции, что его международные связи на самом деле носят чисто символический характер", - заявляет Али Керимли. 

Ильхам Алиев за рулем автомобиля, в котором он везет Владимира Путина во время его визита в Баку (19 августа 2024 года)
Ильхам Алиев за рулем автомобиля, в котором он везет Владимира Путина во время его визита в Баку (19 августа 2024 года) Фото: Kremlin Pool/Russian Look/picture alliance

Он уверен, что именно эта изоляция и санкции, заставляют Путина искать поддержки у Азербайджана - как в политическом, так и в экономическом плане (например, говоря о посредничестве в продаже российского газа). Так же Керимли прогнозирует, что Россия будет способствовать сохранению мира между Азербайджаном и Ираном, поскольку это необходимо для функционирования транспортного коридора Север-Юг. Со своей стороны Ахмед Алили допускает, что Запад может воспользоваться отношениями между Путиным и Алиевым, чтобы использовать Азербайджан в качестве посредника между Украиной и Россией в энергетических вопросах

В свою очередь политический активист, бывший политзаключенный Гияс Ибрагим - один из немногих, кто считает неверным воспринимать визит Путина как его единоличное решение, которому официальный Баку просто подчинился. На его взгляд, отношения России и Азербайджана сложнее, чем их представляют многие в Баку. "Оказывая сейчас поддержку Путину, Ильхам Алиев делает это в своих интересах. Видя в России основную опору своего режима, он, разумеется, заинтересован в том, чтобы эту опору укрепить", - говорит Гияс Ибрагим.

"БРИКС - неподходящая компания"

Освещая визит Путина и цитируя официальные высказывания и пресс-релизы, местные СМИ уделяли внимание, в первую очередь, роли России в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после окончания Карабахского конфликта,  демаркации границ и подписании мирного договора, а также экономическому сотрудничеству между двумя странами.

А вот поддержке России для возможного вступления Азербайджана в БРИКС было уделено минимум внимания. В целом, независимо от того, насколько это важно для властей, членство в этом союзе пока не входит в число обсуждаемых тем в стране. Более-менее активный интерес местные экономисты проявили к ней только в начале июля, когда Азербайджан впервые заявил о своем желании. Да и то реакция была довольно сдержанной.

Экономист Натиг Джафарли тогда сказал, что такими шагами Азербайджан "пытается создать многовекторный формат экономических и политических отношений". А по мнению его коллеги Ровшана Агаева, БРИКС - вообще неподходящая компания для Азербайджана, так как на данный момент представляет собой не только экономический, но и политический союз авторитарных стран, членство в котором помешает "открыться прогрессивному миру" и может заблокировать доступ к европейскому рынку. К тому же Агаев сомневается, что 10-миллионному Азербайджану с его весьма скромным экспортным потенциалом, удастся с выгодой для себя взаимодействовать с такими гигантами, как Индия, Китай или Бразилия. 

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