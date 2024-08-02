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Экономика и бизнесАзербайджан

Азербайджан начал поставки газа в Словению

Александра Иванова
2 августа 2024 г.

После Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Сербии Словения стала девятой страной, в которую поставляется азербайджанский газ.

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Манометр газопровода (иллюстративное фото)
Манометр газопроводаФото: Fotolia

Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) с четверга, 1 августа, начала поставки газа в Словению. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"С 1 августа 2024 года SOCAR начала поставки газа в Словению. Поставки осуществляются в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным 17 июля текущего года между SOCAR и крупнейшей на рынке природного газа Словении компанией Geoplin, по расширению сотрудничества в области газоснабжения", - говорится в пресс-релизе.  Между тем объем экспортируемого газа в сообщении не указан.

Уточняется, что после Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Сербии Словения стала девятой страной, в которую поставляется азербайджанский газ.

Объемы экспорта газа в Азербайджане

По данным агентства "Интерфакс", в 2023 году Азербайджан экспортировал 23,8 млрд кубометров газа. На долю европейских заказчиков приходилось 11,8 млрд кубометров.

В 2024 году, по прогнозам, объем газового экспорта Азербайджана составит 25 млрд кубометров, из них 13 млрд кубометров будут поставлены в Европу.

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