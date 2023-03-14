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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в Берлине
Ильхам Алиев и Олаф Шольц во время встречи в БерлинеФото: Reuhl/Fotostand/IMAGO
ПолитикаАзербайджан

Алиев: Азербайджан - надежный поставщик энергии в Европу

Жан Рофе
53 мин. назад

Азербайджан будет экспортировать в Европу не только газ, но и "зеленую" энергию, заявил президент страны Ильхам Алиев после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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Азербайджан предлагает себя в качестве поставщика газа и возобновляемых источников энергии в Германию и Европу. "Азербайджан является надежным партнером для Европы", - заявил президент страны Ильхам Алиев по окончании встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине во вторник, 14 марта.

По словам Алиева, объем газа, поставляемого в Европу, увеличится до 20 млрд кубометров к 2027 году по сравнению с 12 млрд в этом году. Кроме того, Азербайджан обладает очень большим потенциалом возобновляемой энергии. Только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт, указал Ильхам Алиев. Он выразил уверенность в том, что его страна станет поставлять в Европу не только природный газ, но и "зеленую" энергию.

Олаф Шольц в свою очередь высказался за более активное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере. "Страна имеет потенциал, чтобы внести важный вклад в диверсификацию энергоснабжения Германии и Европы", - заявил канцлер, упомянув, наряду с запасами нефти и газа, возобновляемые источники энергии.

Европа ищет замену российскому газу в Азербайджане

После военного вторжения России в Украину по меньшей мере десять европейских стран выразили заинтересованность в поставках газа из Азербайджана, рассказал Алиев. До сих пор основными покупателями были Турция, Грузия, Италия и Греция. Предполагается, что вскоре газ будет поставляться также в Румынию, Албанию и Венгрию. "Конечно, должны быть подписаны долгосрочные контракты", - добавил он.

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