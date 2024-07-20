Баку: Дальнейший транзит газа из РФ через Украину - возможен

С властями России, Украины и с Евросоюзом идут переговоры о продолжении транзита газа из РФ, заявил президент Азербайджана Алиев. Киев не намерен продлевать договор с Москвой, истекающий в конце года.

Азербайджан хочет выступить посредником в вопросе продолжения транзита газа из России в Евросоюз через Украину. С российским руководством, а также с украинскими властями и ЕС ведутся переговоры о продолжении поставок после истечения срока текущего контракта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, 20 июля, на конференции в городе Шуша. Продление договора - возможно, отметил он.

"Мы поможем, если сумеем", - добавил азербайджанский лидер. Алиев подчеркнул, что Евросоюз и Украина обратились к Баку с просьбой посодействовать переговорам.

Контракт по транзиту российского газа через Украину был заключен на 5 лет, его срок истекает 31 декабря. Украинские власти ранее заявляли, что не намерены продлевать договор. В то же время Киев выразил готовность продолжить транзит при определенных условиях и при участии компаний из ЕС.

Ряд стран ЕС получает газ из РФ на фоне войны в Украине

После начала войны в Украине импорт газа из России в Евросоюз большей частью прекращен. Однако некоторые государства ЕС в Центральной Европе по-прежнему зависят от российского сырья, транзит которого осуществляется через украинскую территорию. В частности, именно по этому маршруту идет существенная часть газа, закупаемого Австрией.

Такие страны окажутся перед "серьезными проблемами", если транзит через Украину прекратится, поскольку им придется платить "на сотни и сотни миллионов" больше, чтобы закупить газ у других поставщиков, считает Алиев. Баку пытается действовать "осторожно", поскольку в прошлом его ошибочно обвиняли в реэкспорте российского газа, добавил азербайджанский президент.

Сейчас ежегодный объем транзита газа из РФ в ЕС через Украину составляет около 15 млрд кубометров, отмечает агентство Reuters. В 2022 году этот показатель достигал 150 млрд кубометров.