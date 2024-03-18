Украина не будет продлевать контракт с "Газпромом"

Глава Минэнергетики Украины подтвердил, что Киев не намерен заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие соглашения с Россией по транзиту газа. Этот контракт действует до 31 декабря 2024 года.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что Киев не намерен заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие соглашения с Россией по транзиту газа. Об этом он сообщил в эфире Национального телемарафона в воскресенье, 17 марта. Этот контракт действует до 31 декабря 2024 года, уточнил министр.

Галущенко также подчеркнул, что украинская газотранспортная система, включая систему подземных газовых хранилищ, в прошлом году прошла "стресс-тест" и готова к функционированию без транзита газа из страны, напавшей на Украину. Министр энергетики при этом не дал пояснения, будет ли возможным продолжение транспортировки газа из России в обход контрактов с российской компанией "Газпром", но упомянув о том, что страны ЕС имеют успешный опыт быстрого отказа от российского газа.

"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая СПГ", - сказал Галущенко. Этим он напомнил также о заявлении европейского комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон относительно незаинтересованности ЕС в продлении транзитного контракта с Россией.

Глава Минэнергетики отметил, что сегодня на рынке есть достаточно альтернатив российскому газу и ряд европейских стран уже пошли по этому пути. В частности, Германия за полтора последних года свела зависимость от российского газа практически к нулю. Галущенко добавил, что Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в том числе за счет наращивания внутренней газодобычи.

Европа успешно прошла вторую зиму без газа из России

Для Германии и других стран ЕС вторая зима без поставок от "Газпрома" прошла вполне успешно. Как отмечаются эксперты, к 1 марта европейские подземные хранилища газа (ПХГ) остались хорошо заполненными, биржевые цены существенно снизились, инфраструктура для приема сжиженного природного газа (СПГ) продолжает расширяться и крупные страны-экспортеры заявляют об увеличении поставок. Экономия газа превысила 100 млрд кубометров.

В среднем по ЕС уровень заполнения ПХГ, по данным портала Gas Infrastructure Europe (GIE), составил к концу нынешней зимы 63 процента. С запасами свыше 70 процентов календарную зиму завершили Австрия, Венгрия, Словакия и Чехия, которые все еще в той или иной степени остаются клиентами "Газпрома" и получают трубопроводный газ главным образом транзитом через Украину. Те же показатели запасов продемонстрировали Испания и Португалия, которые снабжаются трубопроводным газом из Алжира и имеют разветвленную инфраструктуру для приема СПГ.

В Австрии высокий уровень сохранившихся в ПХГ запасов стал одним из ключевых аргументов в пользу выхода австрийского нефтегазового концерна OMV в начале 2025 года из долгосрочного контракта с "Газпромом". Прежнее руководство компании, имевшее особо тесные связи с Москвой, заключило его в 2018 году до 2040 года.

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