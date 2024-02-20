Суд во Франции арестовал виллу "Газпрома" за 120 млн евро

Прокуратура в Париже предполагает, что истинным бенефициаром виллы Irina Maria на Лазурном берегу, записанной на бизнесмена Самвела Карапетяна, является концерн "Газпром".

Суд во Франции заморозил право собственности в отношении виллы Irina Maria, расположенной на курорте Рокбрюн-кап-Мартен на Лазурном берегу. Официально она принадлежит российско-армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, однако прокуратура в Париже считает, что ее реальным бенефициаром является не кто иной, как дочерняя компания российского нефтегазового гиганта "Газпром", пишет французская газета Le Monde в понедельник, 19 февраля.

"Французская система правосудия сорвала самый большой куш с начала войны в Украине", - констатирует издание. По данным Le Monde, вилла, известная местным жителям как Villa del Mare, расположена на участке размером в 3 гектара. К объекту, кроме имеющего несколько этажей главного здания, относятся также три бассейна, теннисный корт и вертолетная площадка. Общая стоимость этого имущества оценивается в 120 млн евро.

Распоряжение о заморозке права собственности на виллу, а также на акции владеющей ею компании SNC Maritime Villa Holding датируется 12 февраля 2024 года.

Как указывает агентство AFP, в отношении виллы Irina Maria подразделение прокуратуры Парижа, занимающееся борьбой с организованной преступностью (Junalco), вело расследование по факту отмывания денег при отягчающих обстоятельствах, совершенного с 11 декабря 2009 года в Париже, на Кипре, в России и в Рокбрюн-кап-Мартене.

Связь Самвела Карапетяна с "Газпромом"

В 2016 году "Газпром нефть" - нефтяная "дочка" "Газпрома" - продала виллу Самвелу Карапетяну. Однако в ходе предварительного расследования Junalco было выявлено множество фактов, свидетельствующих о том, что вилла на самом деле никогда не выходила из-под контроля "Газпром нефти", говорится в публикации Le Monde.

Согласно документам, проанализированным журналистами, Самвел Карапетян купил акции компании Maritime Villa Holding SNC, владеющей недвижимостью, у "Газпром нефти" благодаря кредиту в 115 миллионов евро, выданному Газпромбанком. Последний принадлежит "Газпрому" и Юрию Ковальчуку, считающемуся близким другом президента РФ Владимира Путина. Кредит был предоставлен российским банком в обмен на залог виллы.

Самвел Карапетян - президент группы компаний "Ташир", которая работает в сфере недвижимости, строительства, энергетики и финансов. Состояние предпринимателя журнал Forbes оценивает в 2,7 млрд долларов США. Как пишет Le Monde, своим успехом в бизнесе Карапетян во многом обязан многочисленным контрактам, полученным от "Газпрома".

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