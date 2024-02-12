Австрия хочет выйти из долгосрочных газовых контрактов с РФ

Министр энергетики Австрии Гевесслер видит в зависимости от газа из России угрозу австрийской экономике. Договоры OMV и "Газпрома" действуют до 2040 года.

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер намерена расторгнуть долгосрочные договоры на поставку газа из России. "Мы должны подготовить выход из договоров", которые австрийский нефтегазовый концерн OMV заключил с российским энергоконцерном "Газпром", заявила Гевесслер в понедельник, 12 февраля.

"Высокая зависимость от поставок российского газа представляет серьезный риск для экономики и безопасности Австрии", - подчеркнула министр. По ее мнению, долгосрочные договоры являются одной из причин высокой доли газа из РФ на австрийском рынке. В декабре 2023 года этот показатель достиг 98 процентов, отмечает агентство Reuters.

Контракты с "Газпромом" в начале 2018 года были продлены до 2040-го. Договоренности предусматривают обязательную закупку крупных объемов природного газа.

OMV: Сможем поставлять потребителям 100 процентов газа не из РФ

Концерн OMV уже отреагировал на заявление министра и заявил, что в случае необходимости сможет поставлять своим клиентам газ не из РФ. Компания не стала раскрывать подробности соглашения с "Газпромом".

В то же время в OMV увидели в словах Гевесслер политическую составляющую. "Российский природный газ не подлежит санкциям в Европе и импортируется рядом стран - по трубопроводам или СПГ-терминалам. Если законодательный орган хочет поэтапно отказаться от российского газа, то сначала для этого должны быть созданы правовые основания", - подчеркнули в OMV в ответ на запрос Reuters.

Смотрите также: