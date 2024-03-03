Экс-глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию

Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, считает РФ свободной страной и намерена построить дом на востоке страны, чтобы остаться там жить. Гражданство при этом она менять не будет.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в РФ, сообщает российское госагентство ТАСС по мотивам выступления экс-политика на полях "Всемирного фестиваля молодежи" в воскресенье, 3 марта.

"Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", - сказала Кнайсль на одной из лекций. Она также сообщила, что "присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом", чтобы остаться там жить. "Я не городской житель", - отметила она.

Гражданство менять Кнайсль не собирается

Экс-глава МИД Австрии сообщила, что не планирует оформлять российский паспорт, считая, что права и обязанности, которые дает гражданство, должны быть связаны только с одной страной. "Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два - это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми", - приводит ее слова ТАСС.

Летом прошлого года, уточняет агентство, Кнайсль говорила, что, чтобы стать русской, ей нужно как следует выучить русский язык. По ее словам, ей сначала следует "дочитать "Войну и мир", надо будет прочитать Достоевского и, по крайней мере, два произведения Чехова, тогда уже можно будет заводить об этом разговор". Русский язык, по утверждению Кнайсль, она учит, что еще не чувствует уверенности говорить на нем.

Съемный дом Кнайсль под Рязанью

В августе 2023 года Карин Кнайсль сняла дом в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области, сообщала рязанская интернет-газета "Вид сбоку". Издание уточняло, что в прошлом она некоторое время проживала в Зайберсдорфе в Нижней Австрии, где вела небольшое фермерское хозяйство. "Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто", - добавила австрийский экс-политик.

Американская газета The Washington Post в июле 2022 года опубликовала статью, в которой сообщила, что бывшая министр иностранных дел Австрии покинула страну своего гражданства из-за угроз. В тот же день сама Кнайсль в одном из комментариев в соцсети Х разъяснила, что покинула Австрию еще в сентябре 2020 года из-за "постоянных нападок".

В конце мая 2022 года стало известно, что Кнайсль отказалась от поста в совете директоров "Роснефти". Должность в российском госконцерне она занимала около года.

Кнайсль возглавила центр G.O.R.K.I.

Карин Кнайсль родилась в 1965 году в Вене, обучалась в Венском университете, занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 годы. В Австрии ее критиковали за то, что она продолжала работать в российском госконцерне "Роснефть", несмотря на войну РФ против Украины.

В августе 2018 года свадьбу Кнайсль посетил президент РФ Владимир Путин, с которым она танцевала. Тогда она рассказала СМИ, что "спонтанно" пригласила на праздник коллег по правительству и Путина, который в то время находился с визитом в Австрии.

Издание Der Spiegel 17 июня 2023 года сообщило, что экс-министр стала руководителем центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета, который позиционирует себя как "Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России".

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