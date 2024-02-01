Почему присоединение Армении к МУС важно для Еревана

Присоединение Армении к МУС, по словам ее властей, имеет целью сдерживание соседнего Азербайджана. Эксперты, впрочем, призывают не ждать скорых результатов от задействования механизмов МУС.

Армения с 1 февраля 2024 года официально присоединилась к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС). По заявлению армянских властей, этот шаг направлен на расследование военных преступлений, в совершении которых армянская сторона обвиняет Азербайджан, с которым она имеет давний конфликт. Однако опрошенные DW эксперты призывают не ждать от механизмов МУС быстрых результатов.

Армения не сразу пойдет в Международный уголовный суд

Хотя Армения признала юрисдикцию МУС, но перед тем, как полноценно воспользоваться его механизмами, страна должна провести солидную "домашнюю работу". А именно внести в национальное законодательство поправки, исходящие из требований Римского статута. Соответствующие планы в ходе пресс-конференции еще 8 января представил министр юстиции Армении Григор Минасян, отметив, что после успешной ратификации Римского статута парламентом Армении в октябре 2023 хода возникла потребность принять новые законы или внести изменения в существующие, соответствуя нормам этого международного документа.

Для адаптации национального законодательства к требованиям Римского статута армянское правительство, по словам министра Минасяна, изучило опыт нескольких стран, включая соседнюю Грузию, где уже принят отдельный закон. "Первый шаг - это разработка нового законодательства и работа с международными экспертами", - пояснил министр, не сообщив при этом даже приблизительные сроки завершения данного процесса.

В Армении надеются на международных прокуроров

Основной целью присоединения к МУС Армении, как заявили ее власти, является расследование военных преступлений, в совершении которых армянская сторона обвиняет Азербайджан после войны 2020 года. В частности, речь идет о казни группы армянских военнопленных. В соответствии с резонансным видео, опубликованным в октябре 2022 года, эти военные были расстреляны в упор военнослужащими, одетыми в форму азербайджанской армии .

Поэтому юрисдикцию МУС Армения признала задним числом с 10 мая 2021 года. С этого момента, как считают армянские власти, азербайджанские вооруженные силы совершили несколько "военных агрессий против суверенной территории Республики Армения". Речь идет о боестолкновениях на армяно-азербайджанской границе с мая 2021 года, вследствие которых азербайджанским силам удалось укрепиться на доминирующих высотах в нескольких приграничных районах Армении.

Расследование военных преступлений, по словам министра юстиции Григора Минасяна, включает в себя применение прокурорских и следственных методов, а также участие международных прокуроров и правоохранительных органов в этих разбирательствах.

"Агрессия ВС Азербайджана против суверенной территории Армении в 2021 году, а также события 2022 года (имеется ввиду эскалация на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года. - Ред.) и насильственная депортация армянского населения из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года продемонстрировали, что ратификация устава МУС имеет жизненно важное значение для Армении", - сказал DW представитель Армении по международно-правовым делам Егише Киракосян.

Основная цель - сдерживать Азербайджан

Армянский специалист по международному праву Ара Казарян отмечает, возбужденные армянскими правоохранителями уголовные дела по военным преступлениям "в какой-то момент могут быть переданы Международному уголовному суду". "Механизм такой: либо государство обращается в МУС для расследования военных преступлений, либо уже возбужденные дела по этим преступлениям передает суду", - сказал в беседе с DW Казарян, по словам которого, механизмы МУС помимо юридического аспекта имеют и политическое значение.

"Они являются сдерживающим фактором для Азербайджана", - пояснил он, признав при этом, что эффективность данного механизма не абсолютна: "Например, есть 10 механизмов для сдерживания Азербайджана. Обращение в МУС является одним из них".

Между тем не все согласны с этой трактовкой. По мнению другого армянского специалиста по международному праву Сирануш Саакян, задействовать механизмы МУС не так уж легко. "Хотя это правовой механизм, но наличие международной политической консолидации важно для задействования механизмов суда, чего довольно сложно добиться", - сказала Саакян в беседе с DW.

Усиление противоречий Еревана и Москвы из-за МУС

Присоединение Армении к МУС привело к обострению и без того напряженных отношений с Россией. Решения Международного уголовного суда обязательны для исполнения в странах, признавших его юрисдикцию - а именно этот суд в Гааге в марте прошлого года выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в депортации тысяч детей из оккупированных Россией украинских регионов. Поэтому присоединение Армении к Римскому статуту было оценено Кремлем как "чрезвычайно враждебный по отношению к России" шаг.

Ереван неоднократно пытался заверить Москву, что ратификация документа не направлена против первых лиц РФ, предложив России заключить двустороннее соглашение, которое, как считает Егише Киракосян, устранило бы опасения России. Однако Москва отвергла идею Еревана для обхода решений МУС, считая их в целом неправовыми.

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