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Ратификация Римского статута МУС. Чего опасается Армения?

Аршалуйс Мгдесян
4 октября 2023 г.

Стоит ли Еревану опасаться ответных мер со стороны Москвы после ратификации Римского статута МУС? Мнения в самой Армении разделились. Не все поддерживают решение парламента, опасаясь того, что может пострадать экономика.

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Заседание парламента в Ереване, на котором обсуждают ратификацию Римского статута
Заседание парламента в Ереване, на котором обсуждают ратификацию Римского статута Фото: Hayk Baghdasaryan/AP Photo/picture alliance

Парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), несмотря на многочисленные предупреждения российских властей о том, что этот шаг приведет к "самым негативным последствиям для двусторонних отношений". Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина как подозреваемого в военном преступлении - "незаконной депортации населения (детей)" с оккупированных территорий в Россию. 

В условиях нарастающего напряжения в отношениях между Ереваном и Москвой, многие в Армении приветствовали решение парламента страны, однако другая часть опасается возможных контрмер со стороны России, которые могут негативно сказаться, в первую очередь, на армянской экономике, в значительной степени зависящей от РФ. Почему Ереван вопреки позиции Москвы пошел на этот шаг и как его восприняли в самой Армении?

Ратификация без оглядки на оппозицию

Парламент Армении провел ратификацию международного договора по признанию юрисдикции Международного уголовного суда в ускоренном режиме, что не совсем типично в таких случаях. Во вторник, 3 октября, утреннее заседание парламента началось с обсуждения нашумевшего документа, а уже к полудню он был одобрен 60 голосами "за" и 22 "против". Воздержавшихся не было.

Здание МУС в Гааге
Здание МУС в ГаагеФото: Hollandse Hoogte/ANP/imago images

Выступила против данной инициативы парламентская оппозиция - фракции "Армения" и "Честь имею", мотивировав свою позицию как процедурой обсуждения вопроса, посчитав ее антиконституционной, так и политическими рисками, связанными с ратификацией документа. В частности, антиконституционным назвал обсуждение Римского статута секретарь парламентской фракции оппозиционного блока "Армения" Арцвик Минасян, по словам которого, парламент не имеет полномочий о ратификации. В 2004 году Конституционный суд страны признал соглашение о признании юрисдикции МУС противоречащим Конституции Армении. Однако в этом году правительство страны снова обратилось в Конституционный суд, который признал соответствующими основному закону страны обязательства, закрепленные Римским статутом МУС.

Глава оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян назвал инициативу с ратификацией Римского статута бесполезной. По его словам, она лишь порождает новые вызовы для Армении. "Кроме того, ни Азербайджан, ни Турция его (Римский статут) не подписали", - подчеркнул он. Помимо этого, в оппозиции назвали МУС политизированным институтом.

Шаг для защиты Армении, а не против России

Армянские власти приняли решение о ратификации Римского статута после вооруженного конфликта с Азербайджаном в сентябре 2022 года - после того, как курируемый Россией блок ОДКБ, в котором состоит и Армения, не отреагировал на обращение Еревана о помощи в противостоянии с Баку. При этом тогда Международный уголовный суд еще не выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. 

В связи с этим армянские власти мотивируют ратификацию статута стремлением привлечь к ответственности Азербайджан в связи с военными конфликтом двух стран. Делается это, как заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, исключительно в целях создания "дополнительных гарантий" для безопасности самой Армении.  

Армен Багдасарян
Армен БагдасарянФото: privat

Однако признание юрисдикции МУС также означает, что Армения обязуется арестовать преследуемых судом лиц, среди которых и президент Путин. Чтобы убрать опасения, о которых говорит Кремль, армянские власти предложили Москве заключить отдельное соглашение, которое бы гарантировало, что граждане России и Армении не будут выдаваться третьим странам, аналогично договоренности, которая есть между Арменией и США. Данное предложение, как утверждает Егише Киракосян, было направлено еще в апреле, но ответа так и не поступило.

Разворот от России в сторону Запада

Ереванский аналитик Армен Багдасарян призывает рассмотреть решение о ратификации Римского статута МУС в контексте внешнеполитического разворота Армении от России к Западу. "Если Армения меняет свой вектор внешней политики, то должна пойти на этот шаг. Другое дело, к каким последствиям приведет изменение внешнеполитического курса сейчас", - отмечает в беседе с DW Армен Багдасарян, при этом добавив, что для него тоже непонятно, какая польза будет у Армении от ратификации Римского статута МУС.

Багдасарян прогнозирует дальнейшее ухудшение отношений Еревана с Москвой, что, по его словам, играет на руку России, потому что так она может оправдать свою "безответственную по отношению к Армении политику и не союзное отношение".

Эксперт также видит первые признаки контрмер России, с которыми уже сталкиваются армянские производители. Таковым он считает сообщение о том, что уже несколько дней на границе с Россией скопилось около 60 большегрузов с коньяком, которые пока не впускают в Россию. Они ждут заключения экспертизы. Между тем власти Армении не опровергают слухи о том, что так Россия проявляет свое недовольство ратификацией Римского статута.

"Это лишь первые признаки. Но если армяно-российские отношения и дальше будут ухудшаться, мы станем свидетелями более серьезных экономических мер со стороны России, например, подорожания поступающего в Армению российского газа", - резюмировал Багдасарян.

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