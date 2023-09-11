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Пашинян: Ратификация Римского статута не связана с Россией

12 сентября 2023 г.

Ереван начал ратификацию Римского статута до объявления Путина в международный розыск, напомнил премьер Армении.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance/dpa

Ратификация Армений Римского статута не связана с отношениями с Россией, а необходима для обеспечения безопасности, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу "Общественное телевидение" в понедельник, 11 сентября.

"Сегодня мы пытаемся использовать инструменты, которые мы можем получить, чтобы добавить факторы к безопасности границ, которые помогут нам. Римский статут не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям. Мы его ратифицируем, потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года и мая 2021 года расследовал Международный уголовный суд", - объяснил Пашинян.

По словам премьера, ратификация документа - это еще один фактор, который может "оказать существенное влияние в плане повышения уровня нашей безопасности в условиях, когда ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. - Ред.) не выполнила и не выполняет свои обязательства перед Арменией".

Ереван начал ратификацию Римского статута до появления ордера на арест Путина 

1 сентября правительство Армении направило Римский статут в парламент для рассмотрения вопроса ратификации. Власти страны объясняют это стремлением привлечь к ответственности Азербайджан в связи с военными конфликтом двух стран.

Пашинян напомнил, что ратификацию Римского статута Ереван начал в декабре 2022 года - до того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. "К сожалению, этот процесс совпал с контекстом отношений России и МУС. Но должен сказать, что этот процесс не связан с отношениями Армении с Россией", - подчеркнул премьер.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году. В марте этого года Конституционный суд страны признал документ соответствующим основному закону.

Ордер МУС на арест Путина

В марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению суда, Путин и Львова-Белова "предположительно несут ответственность за военное преступление, связанное с незаконной депортацией населения (детей)" с территории Украины в Россию. Ордер означает, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны будут задержать Путина в случае его визита.

В МИД России назвали планы Еревана по присоединению к Римскому статуту "абсолютно неприемлемыми". Ереван в свою очередь отказался проводить на своей территории в 2023 году учения ОДКБ. Такие мероприятия могли бы создать угрозу в регионе, объяснил Пашинян. Позднее он допустил прекращение членства Армении в ОДКБ, а также упрекнул российских миротворцев в невыполнении миссии по обеспечению безопасности жителей Нагорного Карабаха.

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