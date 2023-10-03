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Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

3 октября 2023 г.

Армения признала юрисдикцию МУС на своей территории. Этот суд ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

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Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в ЕреванеФото: Artyom Geodakyan/TASS/dpa/picture alliance

Парламент Армении проголосовал во вторник, 3 октября, за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. 60 депутатов проголосовали за, 20 - против. Таким образом, Армения признала юрисдикцию МУС на свое территории. Этот суд ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян во время обсуждения в парламенте объяснил необходимость ратификации тем, что это позволит преследовать военных Азербайджана в случае совершения военных преступлений на армянской территории.

Пашинян: Признание МУС не связано с ордером на арест Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 сентября уточнил, что признание МУС "не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям". Он напомнил, что ратификацию Римского статута Ереван начал в декабре 2022 года - до того, как МУС выдал ордер на арест Путина. Тем не менее в МИД России назвали планы Еревана по присоединению к Римскому статуту "абсолютно неприемлемыми".

В марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению суда, Путин и Львова-Белова "предположительно несут ответственность за военное преступление, связанное с незаконной депортацией населения (детей)" с территории Украины в Россию. Ордер означает, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны будут задержать Путина в случае его визита.

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