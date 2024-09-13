Санкции против России усиливают позиции китайского юаня

Западные санкции против РФ способствовали росту торговли в китайских юанях. Однако до роли мировой резервной валюты юаню еще далеко, а угрозы со стороны Дональда Трампа за попытки дедолларизации уже начались.

Когда в 2022 году против России были введены западные санкции за вторжение в Украину, Кремль в значительной степени лишился возможности вести торговлю в долларах США, евро и других мировых валютах. Ведущие российские банки были отключены от международной системы расчетов SWIFT, а часть валютных резервов Банка РФ заморожена. В результате Москва была вынуждена перевести оставшиеся резервы в валюты, неподконтрольные Западу, среди которых особое место занял китайский юань.

Энергетические сделки России с Китаем, который частично заменил европейских покупателей российской нефти и газа, вывели объем международных операций с юанем на рекордный уровень, сообщает британская деловая газета Financial Times, ссылаясь на данные Государственного управления валютного контроля Китая (SAFE).

Резкий рост операций с юанем

Число двусторонних сделок, проводимых в китайской валюте, в июле выросло на треть - с 40% до 53% по сравнению с тем же месяцем довоенного 2021 года. Или другая цифра: в 2010 году 80% сделок по экспорту китайской продукции оплачивалось в долларах, сообщает FT, но после введения западных санкций против России эта доля сократилась вдвое. Одновременно доля сделок в юанях выросла с почти нулевого уровня до более половины всех операций.

"Использование юаня выгодно как России, так и Китаю", - считает Майя Николадзе, заместитель директора Центра геоэкономики Атлантического совета, в интервью DW. "У России не так много альтернатив в смысле валют, а Китай, в свою очередь, получает возможность усилить свое экономическое влияние на Москву и продвинуть интернационализацию юаня".

Для упрощения международных расчетов Китай тестирует использование цифрового юаня Фото: Wang Jianfeng / Costfoto/picture alliance

Однако в целом в мире юань по-прежнему используется менее чем в 7% валютных операций, тогда как на долю доллара приходится 88%, указывают данные мониторинга Dollar Dominance Monitor, составленного расположенным в Вашингтоне Атлантическим советом. Около 54% счетов за экспорт продукции или услуг по-прежнему выставляются в долларах, тогда как на юань приходится лишь 4%.

Страны БРИКС с интересом наблюдают за сотрудничеством Китая и России

За ростом сделок в юанях с особым интересом следят в других странах-членах БРИКС. В этом международном объединении уже не первый месяц обсуждают идею создания общей валюты как основы многополярной финансовой системы, стремясь снизить зависимость от доллара.

Ханс Гюнтер Хильперт (Hanns Günther Hilpert), старший эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP), отмечает, что многие страны Глобального Юга обеспокоены заморозкой Западом российских валютных резервов. "Они опасаются, что в будущем могут столкнуться с проблемами в отношениях с США, и их резервы также будут заморожены. Такие страны начинают отходить от доллара", - рассказал он в интервью DW.

Кстати, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп видит в процессе дедолларизации серьезную угрозу для гегемонии США. На одном из предвыборных мероприятий он недавно пообещал ввести 100% пошлины для стран, которые откажутся от доллара. "Многие страны уходят от доллара. Но при мне они этого не сделают. Я скажу: уходите от доллара - значит, с США вы больше не торгуете, мы введем 100% пошлины на ваши товары", - заявил Трамп.

На саммитах BRICS обсуждается идея сокращения долларовых расчетов в торговле Фото: Prime Ministers Office/Zuma Press/picture alliance

Саудовская Аравия, Бразилия и Аргентина заинтересовались юанем

Тем не менее Китай заключил ряд соглашений о расширении торговли в юанях не только с Россией. В ноябре 2023 года Саудовская Аравия, один из крупнейших экспортеров нефти в КНР, подписала с Пекином трехлетнее соглашение, упрощающее доступ к ликвидным средствам в китайском юане. Документ может носить сигнальный характер на глобальных энергетических рынках, где традиционно доминирует доллар США. Хотя полный переход на расчеты в юанях за саудовскую нефть маловероятен, соглашение позволяет обеим странам осторожно протестировать новые возможности без нарушения существующих торговых практик.

"Саудовская Аравия продает нефть и газ Китаю, получая взамен юани, которые можно использовать для покупки китайских товаров или инвестиций в Китай, что саудиты уже делают. Это своего рода бартерная торговля", - говорит Хильперт.

Другие страны, такие как Бразилия, Иран, Пакистан, Нигерия, Аргентина и Турция, также расширяют торговлю в юанях. В случае Ирана западные санкции вынудили Тегеран еще глубже погрузиться в сферу влияния Китая. В прошлом году китайские переработчики нефти, согласно данным аналитической компании Kpler, купили 90% иранской нефти. Расчеты за энергоноситель осуществляются в юанях через небольшие китайские банки.

Аргентина, переживающая серьезный экономический кризис и испытывающая острый дефицит долларов для оплаты импорта и обслуживания внешнего долга, также начала увеличивать объем расчетов с Китаем в юанях. Это позволяет стране сохранять долларовые резервы и снижать давление на валютный фонд.

Контроль за движением капитала ограничивает рост юаня

Несмотря на усилия КНР по интернационализации юаня, китайская валюта до сих пор не является полностью конвертируемой, без чего эксперты считают невозможным становление юаня в качестве мировой резервной валюты. Пекин сохраняет строгий контроль за движением капитала, что ограничивает свободное обращение средств в стране и за ее пределами.

Среди прочего китайские власти опасаются повторения азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов, когда несколько азиатских валют обесценились из-за массового оттока капитала. Хильперт из SWP согласен, что полная конвертируемость юаня "несет свои риски", связанные с возможной политической и экономической нестабильностью. "Юань станет объектом валютных спекуляций, чего китайцы боятся. Они видели, что произошло с Таиландом и Южной Кореей", - напоминает он. На пике кризиса конца 90-х тайский бат и корейская вона потеряли более половины своей стоимости по отношению к доллару, и обе страны были вынуждены обратиться за помощью к Международному валютному фонду.

Другая причина, почему Пекин сохраняет контроль за движением юаня, - это возможность при необходимости девальвировать валюту для стимулирования экспорта в периоды экономического спада. Китайское руководство уже прибегало к подобным мерам в 2015 году и во время пандемии COVID-19. Эксперты не исключают, что в будущем КНР может вновь пойти на такую девальвацию.

Си Цзиньпин стремится сделать Китай "финансовой державой"

Хотя роль доллара как мировой резервной валюты в краткосрочной и среднесрочной перспективе останется незыблемой, председатель КНР Си Цзиньпин в январе 2024 года вновь подчеркнул свое стремление сделать Китай "финансовой державой". При этом он, однако, отметил, что финансовая система его страны "отличается от западных моделей".

Кризис на рынке недвижимости - одна из проблем КНР на пути к "финансовой державе" Фото: DW

Тем временем, пока идет обсуждение будущей многополярной валютной системы, крупнейшая экономика Азии сталкивается сегодня с множеством проблем - высоким уровнем корпоративной и государственной задолженности, кризисом на рынке недвижимости и непрозрачной теневой банковской системой. А экономическая и геополитическая напряженность в отношениях с Западом создает дополнительные риски для и без того непростого процесса восстановления Китая после пандемиии.

Хильперт полагает, что Китай не интегрирован в мировую финансовую систему в полной мере из-за множества "неэффективностей", среди которых субсидируемые государственные предприятия и примитивная внутренняя финансовая система. "Если Китай стремится стать великой экономической державой, это неверная стратегия", - подытожил эксперт.