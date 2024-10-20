Президент Бразилии отменил полет на саммит БРИКС

По данным канцелярии бразильского лидера, Луле да Силве рекомендовано воздержаться от дальних перелетов по медицинским показаниям.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил полет в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию 78-летнего главы государства.

Согласно медицинскому заключению, обнародованному больницей Сирио-Либанес в Бразилиа, политику "было рекомендовано избегать дальних авиаперелетов, но в остальном он в состоянии выполнять свои обычные обязанности".

В медицинском отчете говорится, что у президента - рваная рана "затылочной области" головы. По данным канцелярии, он случайно получил травму дома.

Примет участие в формате видеоконференции

Бразильский лидер должен был вылететь в РФ 20 октября в 17.00 по местному времени (23.00 мск). Теперь он примет участие в форуме в режиме видеоконференции, уточняет Reuters.

Бразилия - как и Китай - выступала с собственной мирной инициативой по Украине.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС

БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят РФ, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

В сентябре стало известно, что член НАТО Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в августе 2023 года сообщил, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты приглашены к присоединению в качестве полноправных членов. Позднее Аргентина отказалась от данного шага

На очереди - Таиланд и Малайзия

Представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун 30 мая подтвердил, что на очереди - планируемое вступление этой страны. О заинтересованности говорили и власти Малайзии, она уже подала соответствующую заявку.

БРИКС может помочь цифровой экономике Малайзии расти быстрее, позволив ей теснее интегрироваться со странами, имеющими развитые цифровые рынки, а также воспользоваться передовым опытом других государств-членов, отметил в беседе с DW Рахул Мишра, доцент Центра индо-тихоокеанских исследований при Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

"Таиланд также сможет привлечь инвестиции в важные отрасли, включая услуги, производство и сельское хозяйство", - пояснил он.

Создание БРИКС инициировала российская сторона. Первая министерская встреча в формате организации состоялась в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2006 года.