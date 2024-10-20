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ПолитикаБразилия

Президент Бразилии отменил полет на саммит БРИКС

Екатерина Венкина
20 октября 2024 г.

По данным канцелярии бразильского лидера, Луле да Силве рекомендовано воздержаться от дальних перелетов по медицинским показаниям.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (фото из архива)
Луис Инасиу Лула да Силва (фото из архива)Фото: Shannon Stapleton/REUTERS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил полет в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию 78-летнего главы государства.

Согласно медицинскому заключению, обнародованному больницей Сирио-Либанес в Бразилиа, политику "было рекомендовано избегать дальних авиаперелетов, но в остальном он в состоянии выполнять свои обычные обязанности".

В медицинском отчете говорится, что у президента - рваная рана "затылочной области" головы. По данным канцелярии, он случайно получил травму дома.

Примет участие в формате видеоконференции

Бразильский лидер должен был вылететь в РФ 20 октября в 17.00 по местному времени (23.00 мск). Теперь он примет участие в форуме в режиме видеоконференции, уточняет Reuters.

Бразилия - как и Китай - выступала с собственной мирной инициативой по Украине.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС

БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят РФ, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

В сентябре стало известно, что член НАТО Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в августе 2023 года сообщил, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты приглашены к присоединению в качестве полноправных членов. Позднее Аргентина отказалась от данного шага

На очереди - Таиланд и Малайзия

Представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун 30 мая подтвердил, что на очереди - планируемое вступление этой страны. О заинтересованности говорили и власти Малайзии, она уже подала соответствующую заявку.

БРИКС может помочь цифровой экономике Малайзии расти быстрее, позволив ей теснее интегрироваться со странами, имеющими развитые цифровые рынки, а также воспользоваться передовым опытом других государств-членов, отметил в беседе с DW Рахул Мишра, доцент Центра индо-тихоокеанских исследований при Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

"Таиланд также сможет привлечь инвестиции в важные отрасли, включая услуги, производство и сельское хозяйство", - пояснил он.

Создание БРИКС инициировала российская сторона. Первая министерская встреча в формате организации состоялась в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2006 года.

 

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