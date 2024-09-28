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Китай и Бразилия предостерегли от угроз применения ЯО

Сергей Ромашенко
28 сентября 2024 г.

Президент РФ Владимир Путин пригрозил применить ядерное оружие в случае массированных ударов с воздуха по территории РФ. Совместное предостережение от таких угроз подписали 12 государств, включая КНР.

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Ядерный гриб после удара атомным оружием (иллюстративное фото)
Ядерный гриб (иллюстративное фото)Фото: dpa/picture-alliance

Китай, Бразилия и еще десять стран предостерегли от применения или от угроз применения ядерного оружия против Украины. "Мы призываем отказаться от угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерных, химических и биологических вооружений", - говорится в совместном заявлении 12 стран, обнародованном вечером в пятницу, 27 сентября, после встречи по Украине на уровне министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Помимо Китая и Бразилии свои подписи под этим документом поставили Боливия, Турция, ЮАР, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Замбия и Алжир. 12 стран выразили глубокую обеспокоенность угрозой эскалации конфликта в Украине. "Гражданская инфраструктура, в том числе АЭС и другие объекты энергетики, не должна становиться целью военных операций", - подчеркивается также в заявлении.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае массированных ударов с воздуха по территории страны. Он также предупредил, что любое нападение на Россию, осуществляемое при поддержке ядерного государства, может быть расценено как совместная агрессия против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября обвинил Москву в подготовке атаки на украинские АЭС. Он также раскритиковал Китай и Бразилию, предлагающих себя в роли посредников в деле урегулирования войны в Украине на неприемлемых для Киева условиях. Принуждать Украину заключать мирную сделку равносильно колониализму, заявил Зеленский.

В своей принятой 27 сентября совместной декларации 12 стран подчеркнули важность мирного урегулирования всех международных конфликтов. "Мы призываем поддержать заключение сторонами конфликта всеобъемлющего и прочного соглашения - с помощью широкой дипломатии и политических средств на основе Устава ООН", - говорится в заявлении.

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