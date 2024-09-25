Путин назвал новые условия применения ядерного оружия

Президент РФ заявил о необходимости изменения ядерной дотрины. По его словам, необходимо рассматривать как совместное нападение на РФ агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного.

Президент РФ Владимир Путин предложил изменить принципы применения ядерного оружия и обновить Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. "Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - заявил он в среду, 25 сентября, на совещании Совета безопасности РФ.

Необходимость в коррекции существующих норм он связал с "динамичным изменением" текущей военно-политической обстановки и "возникновением новых источников военных угроз и рисков" для РФ и ее союзников.

Применение ядерного оружия в случае "критической угрозы"

Путин указал, что оставляет "за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии" в отношении РФ и Беларуси. При этом "все эти вопросы согласованы" с правителем Беларуси Александром Лукашенко, утверждает он. Ядерное оружие будет применяться "в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу" суверенитету РФ или Беларуси, указал российский президент.

Между тем, остается неясным, будут ли внесены изменения в действующую с 2020 года доктрину РФ в области ядерного сдерживания . В этом документе отмечается, что РФ может применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения, "а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Ранее о подготовке изменений в ядерной доктрине на основе анализа последних конфликтов и действий Запада заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, "есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет". Кроме того, об этом заявлял сам Путин.