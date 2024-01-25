Почему Лукашенко меняет подходы к нацбезопасности Беларуси?

В РБ меняют концепцию нацбезопасности и военную доктрину, декларируя, в том числе, возможность применения ядерного оружия. Эксперты говорят, что если кто-то и нажмет на ядерную кнопку, то точно не Лукашенко.

Возможность применения ядерного оружия и обязательства перед союзниками прописаны в проектах концепции национальной безопасности и военной доктрины Беларуси. Обновленные документы 16 января обсуждали на заседании Совбеза РБ с участием белорусского правителя Александр Лукашенко.

В дальнейшем их должно утвердить Всебелорусское народное собрание. Текст концепции был опубликован на Национальном правовом интернет-портале еще марте 2023 года "в целях информирования населения", но, вероятно, претерпел изменения. Проект военной доктрины пока не обнародован.

"Все делается как в антиутопии Оруэлла"

"Я достаточно внимательно прочитал проект новой концепции нацбезопасности и с удивлением констатировал, что подписался бы под многими тезисами", - делится политический аналитик информагентства "Позірк" Александр Класковский. По его словам, в ранее опубликованном проекте "очень красиво сформулированы" и угрозы нацбезопасности, и национальные интересы: там говорится о соблюдении прав человека, развитии гражданского общества, обеспечении роста экономики, укоренении внедрения передовых технологий.

Александр Класковский (фото из архива) Фото: DW/E. Daneiko

Но на практике, говорит аналитик, "все делается как в антиутопии Оруэлла". Класковский считает, что после того, как в 2020 году в стране были подавлены массовые протесты и начались репрессии, а затем белорусский режим стал соучастником войны в Украине, мосты для взаимодействия с Западом были разрушены. "Откуда будут эти технологии, откуда динамический рост экономики? - задается вопросом аналитик. - В той же самой концепции говорится, что нужно беречь, уважать суверенитет, но после 2020 года Лукашенко настолько привязал режим к Москве, что стоит вопрос, будет ли существовать независимая Беларусь".

Из идеологических нововведений, которые появились в проекте концепции нацбезопасности, Класковский выделил понятие "электоральный суверенитет". По его мнению, этот термин белорусские и российские власти придумали, "чтобы демократическое международное сообщество не лезло во внутренние дела: мы, как хотим, проводим выборы, фальсифицируем, но это наше внутреннее дело".

Кто будет контролировать российское ТЯО на территории Беларуси?

Что касается обновленной военной доктрины, то, исходя из слов белорусских военноначальников, один из важных ее моментов - возможность использования российского тактического ядерного оружия (ТЯО), которое, как утверждали в Минске и Москва, размещено на территории РБ с лета 2023 года. "Кремль и Лукашенко трактуют ситуацию по-разному. Кремль все же не хочет выглядеть нарушителем международных договоренностей и говорит, что контроль за этим оружием полностью в его руках, а Лукашенко выдает себя за фактического хозяина ядерного оружия. Есть определенная интрига, как это изложено в военной доктрине", - отмечает Клавсковский.

Александр Алесин Фото: DW/E. Daneyko

Военный эксперт Александр Алесин, в свою очередь, подчеркивает, что сейчас Владимир Путин "в значительной степени вынужден учитывать мнение своего партнера (Александра Лукашенко. - Ред.)" и что "степень самостоятельности Лукашенко значительно возросла". По мнению Алесина, раз Россия не объявляла, что выходит из режима нераспространения ядерного оружия, то, "следовательно, юридически ядерное оружие, которое находится на территории Беларуси, принадлежит РФ".

По данным эксперта, "внешний периметр этих хранилищ (где находится российское ТЯО. - Ред.) охраняется белорусским спецназом" и Россия не может без ведома Беларуси применить это ядерное оружие. "Таким образом, мы имеем дело с принципом "двух ключей". Путин, при всем доверии к Лукашенко, никогда не передаст ему право единоличного распоряжения ядерным оружием, в то же время Лукашенко никогда не захочет иметь на своей территории оружие, которое будет вне его контроля", - поясняет собеседник.

Ядерное оружие в РБ ничего не меняет для Литвы?

Литовский политический обозреватель, эксперт по международным отношениям и безопасности Марюс Лауринавичюс убежден, что Беларусь не может "принимать какие-то свои концепции, свои доктрины" - в этих документах будет записано то, что в этот конкретный момент надо Кремлю. "Кремль даже не скрывает, хотя на Западе об этом почему-то предпочитают умалчивать, что война в Украине (…) это не война против Украины, а война против Запада", - указывает Лауринавичюс.

Сообщалось, что ЗРК "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерной боеголовкой, уже находятся в Беларуси Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/G. Sysoev

Он полагает, что размещение в РБ российского ТЯО, приближение его на "100 или 200 километров" для Литвы ничего принципиально не меняет, ведь ядерное оружие уже находится у литовских границ - в Калининградской области. Эксперт не очень верит, что даже Москва готова к его применению, но "если кто-то и нажмет на кнопку, то это точно не Лукашенко", это произойдет не в Минске. "Лукашенко свою самостоятельность давно продал России, чтобы сохранить свою власть. Так что сейчас от него почти что ничего не зависит", - уточнил литовский эксперт.

"Лукашенко пытается подтвердить некую свою субъектность"

Через принятие концепции нацбезопасности и военной доктрины Александр Лукашенко пытается "подтвердить некую свою субъектность", но после 2020 года "какая тут самостоятельность". Такое мнение в беседе с DW высказал директор киевского Института мировой политики Евгений Магда.

"У Лукашенко нет военной субъектности, для того чтобы реально принимать участие в каких-то боевых действиях, - полагает Магда. - Если он собирается создавать армию на мобилизационной основе, то это большая проблема, потому что в таком случае оружие будут получать люди, которые в 2020 году могли выступать против Лукашенко. И никто не даст гарантию, что они, как минимум, не перейдут на сторону Украины или стран НАТО или не развернут оружие против самого Лукашенко".

Также, по мнению украинского эксперта, размещение ТЯО на территории Беларуси, "если оно будет подтверждено", превращает государство "в мишень для ответного удара или стран НАТО, или Украины - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация".

Беларусь демонстрирует готовность помогать России?

Магда обратил внимание на заявления белорусских военных о том, что они будут реагировать на нападение на своих союзников, то есть в Минске "демонстрируют готовность помогать России". "Это очень интересная перспектива, исходя из того, что Лукашенко уже больше года не рискует предоставлять (России. - Ред.) возможности Беларуси для того, чтобы запускать с ее территории ракеты по Украине. Правда, у него есть другие возможности - на Россию работает белорусский военно-промышленный комплекс, это факт, но непосредственного участия белорусских военных в войне против Украины нет", - констатирует Магда.

Между тем белорусский политолог Валерий Карбалевич не видит ничего нового в "союзных обязательствах" Минска. "Есть документ о создании такой организации как ОДКБ, есть документы в рамках Союзного государства, и там также предусматриваются союзнические обязательства - если случится нападение на одного союзника, то второй приходит на помощь. Поэтому ничего к тому, что было раньше, не добавлено", - заключил Карбалевич.

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