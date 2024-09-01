Россия готовит изменения в ядерную доктрину

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с войной в Украине. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, интервью с которым опубликовано агентством в воскресенье, 1 сентября, "Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО (так в России называют войну в Украине. - Ред.)", - сказал замминистра.

Он пояснил, что сейчас идет процесс доводки соответствующего документа, однако о конкретных сроках его завершения говорить пока рано. "Время завершения этой работы - вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности", - отметил Рябков.

Российские политики все чаще говорят о коррекции доктрины

Замминистра уже неоднократно заявлял о планируемых изменениях ядерной доктрины России. Об этом в последнее время предупредили и другие российские политики. В частности, 11 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, подтвердил, что ведутся дискуссии вокруг коррекции российской ядерной доктрины. Он назвал возможные изменения ответом на действия НАТО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 августа указал, что американским политикам хорошо известна российская "доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется".

Ядерная доктрина России

Согласно "Основам госполитики РФ в области ядерного сдерживания" от 2020 года, применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.