ВС РФ начали третий этап учения нестратегических ядерных сил

Российские военные заявили о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил, на котором они намерены отработать вопросы подготовки частей к боевому применению тактического ядерного оружия. "В соответствии с решением президента РФ начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сообщило российское Минобороны в среду, 31 июля.

По его данным, в ходе этого этапа ракетные соединения Южного и Центрального военных округов отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования", - цитирует "Интерфакс" заявление Минобороны РФ.

На первых двух этапах учения касались Южного и Ленинградского военных округов

По данным министерства обороны, ранее в рамках первого и второго этапов учения нестратегических ядерных сил были отработаны вопросы подготовки частей Южного и Ленинградского военных округов, а также подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегических ядерного оружия.

Россия начала также и масштабные военно-морские учения

Накануне РФ начала масштабные военно-морские учения в Арктике, на Балтийском и Каспийском морях и на Тихом океане. "Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", - сообщило министерство обороны РФ 30 июля. Черноморский флот РФ, задействованный в войне России против Украины и понесший за прошедшие два года значительные потери, в учениях не участвует.

В маневрах участвуют около 300 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, а также более 20 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, отмечается в заявлении.

Целью многодневных учений называется "проверка действий органов военного управления" ВМФ и "готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению". В ходе маневров предполагается выполнить более 300 "боевых упражнений с практическим применением оружия". Среди прочего речь идет о зенитных ракетных и артиллерийских стрельбах по морским и воздушным учебным целям.