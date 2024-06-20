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Путин объявил о возможных изменениях ядерной доктрины России

Александра Иванова
20 июня 2024 г.

Россия может пересмотреть свою ядерную доктрину в связи с "понижением порога применения ядерного оружия" на Западе, заявил Владимир Путин в Ханое.

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Президент РФ Владимир Путиин во время визита во Вьетнам
Президент РФ Владимир Путиин во время визита во ВьетнамФото: Athit Perawongmetha/REUTERS

На фоне "понижения порога применения ядерного оружия" на Западе Россия может пересмотреть свою ядерную доктрину. Об этом заявил в Ханое в четверг, 20 июня, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам его визита во Вьетнам.

"Мы и сейчас думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине, в стратегии можно было бы поменять (...) Это связано в тем, что появляются новые (во всяком случае, мы знаем, что вероятный противник над этим работает) элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия", - цитирует онлайн-издание Forbes ответ Путина на вопрос, в каком случае Москва была бы готова изменить свою ядерную доктрину.

Как отметил Путин, в российскую доктрину не нужно будет включать превентивный ядерный удар, поскольку "в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен".

По утверждению президента РФ, страны Запада "все время повышают градус, эскалируют ситуацию" и хотят добиться "стратегического поражения России на поле боя". Для России же стратегическое поражение будет означать "прекращение ее государственности" и "конец тысячелетней истории российского государства", цитирует президента РФ онлайн-издание The Moscow Times. "А тогда встает вопрос - а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика", -  продолжил Путин.

НАТО намерена привести ядерные силы в состояние боевой готовности

Ранее, 18 июня, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может внести в свою ядерную доктрину изменения в связи с планами НАТО привести ядерные силы в состояние боевой готовности.

Как пишет Forbes, в июне Минобороны РФ анонсировало начало второго этапа учений нестратегических ядерных сил, "в его рамках будут отработаны вопросы боевого применения такого оружия". "На первом этапе учений ракетные соединения и авиация отрабатывали получение спецбоеприпасов для комплекса "Искандер" и гиперзвуковых ракет "Кинжал", - напоминает издание.

В действующей редакции российская ядерная доктрина допускает применение ядерного оружия в случае угрозы существованию государства.

 

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