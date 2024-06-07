Путин допустил изменение ядерной доктрины России

"Ядерная доктрина - живой инструмент, в нее могут быть внесены изменения", - заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2024.

Президент России Владимир Путин допустил, что ядерная доктрина РФ может измениться. "Ядерная доктрина - живой инструмент, в нее могут быть внесены изменения", - заявил Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Президент подчеркнул, что ядерное оружие применяется в исключительных случаях и Россия способна провести ядерные испытания, но "пока такой необходимости нет". Согласно действующей ядерной доктрине РФ может применить ядерное оружие в исключительных случаях, в частности, в случае "угрозы суверенитету" страны, отметил Путин.

В ядерной доктрине России указано, что такой вид оружия может быть применен в четырех случаях, например, при атаке или получении достоверной информации о начале атаки баллистических ракет по территории РФ или союзников. Кроме того, доктрина допускает использование ядерного оружия при нападении на РФ с применением обычного оружия, "которое ставит под угрозу само существование государства", а также при атаке критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил.

Путин: Европа более-менее беззащитна

По словам Путина, Россия и США имеют самые развитые системы раннего предупреждения о ракетном нападении, однако у РФ "в разы больше" ядерного оружия, чем у США. "Европа в этом смысле более-менее беззащитна", - указал Путин.

Тем не менее президент РФ исходит из того, что "до ядерных ударов дело никогда не дойдет". В применении ядерного оружия нет необходимости, поскольку оборонно-промышленный комплекс РФ "повышает свою эффективность", заявил Путин.