АЭС Украины под прицелом РФ? Эксперт о существующей угрозе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН на этой неделе заявил, что Россия готовится атаковать три украинские атомные электростанции(АЭС) - Ровенскую, Южноукраинскую и Хмельницкую. "У нас есть эта информация, у нас есть доказательства. Если Россия готова пойти так далеко, это означает, что никакие ценности для Москвы не имеют значения", - подчеркнул президент Украины. Ранее Зеленский заявил, что Россия с помощью китайских спутников фотографировала украинские АЭС.

При этом Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оккупирована российскими военными с самого начала полномасштабного вторжения в 2022 году. С тех пор имели место многочисленные инциденты на самой станции или рядом с ней. Украина и Россия обвиняют друг друга в создании угроз для безопасности станции. Насколько защищены те ядерные объекты, которые контролирует Украина, и к каким последствиям может привести их обстрел - в интервью DW с начальником отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрием Гуменюком.

DW: Согласно заявлениям украинских властей, россияне планируют удары по АЭС. Как уточнил глава МИД Украины Андрей Сибига со ссылкой на данные украинской разведки, в частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики. К каким последствиям могут привести удары по этим объектам?

Дмитрий Гуменюк: Прежде всего, это будет большой прецедент удара по оборудованию, которое непосредственно влияет на работу атомных станций. Это будет еще одно подтверждение российского ядерного терроризма - после Запорожской АЭС и исследовательской ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" в Харькове (Украина обвиняет РФ в оккупации ЗАЭС и размещении на ее территории оружия и военных, а также в ударах по Харькову, в результате которых повреждено здание, где размещена установка. - Ред.). И на этот прецедент должно будет реагировать мировое сообщество. Также стоит отметить, что повреждение распределительных устройств приведет к уменьшению генерации, отключению потребителей и ко всем вытекающим из этого гуманитарным последствиям.

Начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк Фото: SSTC NRS Ukraine

А главное - это непосредственная угроза ядерному реактору. Когда станция работает нормально, в режиме генерации электроэнергии в энергосистему Украины, ядерное топливо охлаждается за счет этого электричества. В случае повреждения открытого распределительного устройства не будет соединения АЭС с энергосистемой Украины и нужно будет обеспечивать системы безопасности электроэнергией от дизельных генераторов, которые есть на каждом энергоблоке. В таком случае произойдет остановка реактора. Похожая ситуация была на Запорожской станции в 2022 году, когда были повреждены линии подключения ЗАЭС к энергосистеме Украины. К счастью, тогда удалось избежать аварии.

Но энергоблоки не рассчитаны на быстрое включение и выключение, это не проектный режим эксплуатации. Поэтому при повторном запуске могут быть какие-то отказы в оборудовании.

- Но даже в этой ситуации угрозы аварии и выброса радиации нет?

- Если на энергоблоке не будет дополнительных повреждений и будет обеспечено электропитание, а оно может быть обеспечено как за счет работы одного энергоблока на низком уровне мощности, так и за счет работы дизельных генераторов, то радиационной аварии возникнуть не должно.

Аварии могут возникнуть, если будут какие-то дополнительные факторы. Например, полная потеря электропитания, тогда может произойти что-то вроде аварии на японской атомной электростанции "Фукусима-1" в 2011 году. Тогда в результате отсутствия электроэнергии (из-за цунами. - Ред.) выкипела вода в реакторе и расплавилось ядерное топливо.

- Если не будет электропитания станции, то сколько времени есть, чтобы предотвратить аварию?

- Времени довольно мало. Если персонал ничего не будет делать, это несколько часов. Повторения Чернобыля не будет. Там был бескорпусный реактор, поэтому в результате парового взрыва радиоактивный графит разбросало на большое расстояние. На "Фукусиме" реактор был в корпусе, поэтому ядерное топливо было локализовано в помещениях, где стоят реакторы.

Сейчас в Украине другие типы реакторов, чем на ЧАЭС и "Фукусиме". Они более надежны, в частности, есть корпус, где содержится ядерное топливо, есть защитная железобетонная оболочка толщиной примерно метр, в которой стоит реактор.

- Если все же произойдет авария на одной из АЭС в Украине, то на какое расстояние может выбросить радиоактивные вещества?

- Выброс от Чернобыля почувствовали даже шведы, а радиоактивные стоки от "Фукусимы" ушли в океан. В Украине вероятный масштаб загрязнения зависит от нескольких факторов: от количества поврежденных энергоблоков, ветра, дождя. Загрязнение может быть только на площадке, на которой расположены реакторы, а может задеть и другие страны Европы.

- А насколько защищены энергоблоки на украинских АЭС от ракет?

- Они не проектировались на случай военных действий, но все понимали, что это ядерная энергетика, а радиация несет опасность. Поэтому энергоблоки строили, чтобы они могли выдержать землетрясения, торнадо, подтопления, ветры, снег. Здание, в котором расположен реактор, должно выдержать даже падение легких самолетов. Кроме того, после аварии на "Фукусиме" Украина довольно много внедрила дополнительных систем, которые не были предусмотрены в проектах реакторов. В частности, дополнительные мобильные дизельные генераторы, дополнительные насосные установки, которые позволяют охлаждать топливо в условиях потери электропитания. Поэтому, если не будет целенаправленного желания развалить реакторы, то они являются достаточно надежными и защищенными.

- А можно ли, по вашему мнению, защитить распределительные станции?

- Распределительная станция - это довольно большая территория, примерно гектар. На ней расположены трансформаторы и другое оборудование, которое соединяет атомную станцию с энергосистемой Украины. По моему мнению, надежно защитить это довольно трудно. Можно реализовывать какие-то локальные меры, но лучшая защита открытого распределительного устройства - это система ПВО Patriot и две зенитные установки Gepard рядом.