План Зеленского чуть не провалился, но все решит Рамштайн

Зеленский и Трамп, Нью-Йорк, 27 сентября 2024 Фото: Julia Demaree Nikhinson/AP Photo/picture alliance

Они все-таки встретились: Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Под занавес своего визита в Соединенные Штаты Америки президенту Украины в пятницу, 27 сентября, удалось пообщаться в Нью-Йорке с кандидатом в президенты от республиканцев и представить ему свой "план победы" в начатой Россией войне против Украины. За месяц до выборов президента США Владимир Зеленский в последний момент сохранил пошатнувшийся было баланс. Перед встречей с Трампом он поговорил с уходящим главой Белого дома Джо Байденом и кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис.

Встреча с Трампом все же состоялась

Встреча с Трампом то анонсировалась, то отменялась. На фоне резко участившихся выпадов Трампа в адрес Зеленского и неожиданного конфликта со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном то, что она состоялась - успех Зеленского. Можно предположить, что он обязан им группе тех влиятельных республиканцев, которые безоговорочно поддерживают Украину, и похоже, смогли надавить на Трампа.

Роман Гончаренко, обозреватель DW Фото: Marina Ivanova/DW

Джонсон к таким явно не относится. Он резко потребовал от Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию посещения предприятия по производству боеприпасов в штате Пенсильвания, которое производит снаряды для Украины. С этого посещения начался визит украинского лидера в США. Спикер Палаты представителей раскритиковал то, что на заводе Зеленского сопровождали только демократы, находящиеся у власти в Пенсильвании.

Это один из "колеблющихся штатов", где может быть решен исход выборов. Кроме того, завод по производству боеприпасов расположен в родном городе Байдена - Скрэнтоне. Похожих упреков опасались в Украине, помня о том, как в 2016 году Трамп обвинял Киев во вмешательстве в выборы и поддержке его конкурента - Хиллари Клинтон. Тогда это, среди прочего, было связано с расследованием в США против бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, который был консультантом сбежавшего на фоне протестов оппозиции в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

План Зеленского: сначала оружие, потом переговоры с РФ

Смог ли Зеленский, которого Трамп иронично назвал самым "лучшим торговцем (коммерсантом) в истории", удачно продать в США свой план в противостоянии России - вопрос открытый. Подробности плана на момент написания статьи не раскрыты. Президент Байден объявил о предоставлении военной помощи на почти 8 миллиардов долларов - все, что у него оставалось в рамках принятого весной в Конгрессе США пакета помощи.

Зеленский и Байден в Белом доме, 26 сентября 2024 Фото: Susan Walsh/dpa/AP/picture alliance

По сути, план Зеленского сводится к простой формуле: дайте Украине нарастить силы, не сдерживайте ее ограничениями на применение западного оружия и, возможно, через несколько месяцев она будет готова говорить с Россией об окончании войны. Это цель, которой Украина не смогла добиться во время своего контрнаступления летом 2023 года. Теперь Киев хочет ракетными ударами по военным объектам в глубине России - складам боеприпасов, аэродромам - усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров. Того же пытается добиться и сам Путин с самого начала вторжения, но на своих условиях, среди которых, помимо аннексированного РФ Крыма, отторжение четырех областей Украины, а также отказ Украины от планов членства в НАТО. Киев на это не пойдет, но давление растет, силы неравные, российская армия оккупирует все больше территорий в Донбассе.

Встреча с Трампом - часть плана Зеленского

Украина критически зависит от США по ключевым видам вооружений - от ракетных комплексов HIMARS и особенно популярных в украинской армии БМП Bradley, до дальнобойных ракет ATACMS, самых мощных из переданных Украине западных систем ПВО Patriot, и недавно поступивших истребителей F-16. Все это сделано или произведено по лицензии США, Европа не сможет это компенсировать. Приход к власти Трампа может поставить на этом крест. Кандидат в президенты говорит, что США "застряли" в Украине и обещает уйти, подтолкнув Украину и Россию к переговорам. Как он добьется этого с Москвой, непонятно, а что касается Киева, то Трамп может просто сократить или приостановить поставки ему оружия.

Поэтому встреча с Трампом - пусть и неофициальная, но не менее важная часть плана Зеленского. От президентства Харрис Киев ждет продолжения поставок оружия, а Трамп намекает на их прекращение. Даже если Трамп не станет президентом, Украине нужна поддержка республиканцев в Конгрессе для принятия новых пакетов помощи. Блокировка может повториться.

Зеленский и Харрис, 26 сентября 2024 Фото: Jacquelyn Martin/AP/picture alliance

Президент России Путин все это прекрасно понимает. Пока его больше всего беспокоят разговоры об ударах по РФ западным оружием. Именно на это нацелены его угрозы признать страны НАТО стороной конфликта и обновить ядерную доктрину, снизив порог применения этого оружия.

После обкатки в США, план Зеленского везут в Рамштайн

Зеленский, конечно, высоко задрал планку, назвав свой план "планом победы" и постепенно усиливая давление на Байдена. Это рискованный подход, который создает завышенные ожидания у украинцев. Раньше это работало, хотя были и сбои, как перед саммитом НАТО в Литве в 2023 году. Тогда попытки продавить приглашение Украины в НАТО привели к раздражению Вашингтона, а результата не дали. На саммите в Вашингтоне в июле украинцы этот вопрос уже не педалировали.

Теперь Зеленский снова возвращается к той цели. Обещание ускоренного вступления в НАТО после окончания войны - одно из условий Киева для переговоров с Москвой и, возможно, болезненных для Киева территориальных уступок. И это единственный приемлемый вариант.

План Зеленского прошел в США согласование, обкатку и еще может быть изменен. Главные вопросы - как будет идти война дальше, какой будет позиция Украины на переговорах с Москвой, что будет с западной поддержкой, если президентом США станет Трамп.

Точки над i обещает расставить встреча контактной группы по Украине на высшем уровне на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Она состоится во время прощального визита Байдена в ФРГ 10 октября. Шансы на то, что Запад разрешит удары по России своим оружием есть, хоть они и невелики. Что касается обещания ускоренного членства в НАТО после войны, то, возможно, сейчас у Киева шансы лучше, чем в Вильнюсе и Вашингтоне. Но риск остается. Имя ему - Трамп.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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