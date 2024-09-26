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"План победы" Киева "не впечатлил" администрацию Байдена

Сергей Ромашенко
26 сентября 2024 г.

По мнению Белого дома, в новом плане президента Украины мало нового. В нем не содержится "всеобъемлющей стратегии", сообщила The Wall Street Journal.

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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

"План победы" над Россией, подготовленный президентом Украины Владимиром Зеленским, не впечатлил администрацию президента США Джо Байдена, сообщила вечером в среду, 25 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме. "Этот план не предлагает всеобъемлющей стратегии. Я не впечатлен, там не так много нового", - цитирует издание слова высокопоставленного американского чиновника.

Источники WSJ в Госдепартаменте США отметили, что в "плане победы" лучше всего прописана часть, касающаяся просьб об оружии и снятии запрета на применение дальнобойных ракет по территории России.

Отсутствие конкретики

Что же касается политических реформ и поддержки экономики, то, по мнению американских и европейских чиновников, в этой части значительно меньше конкретики. При этом, отмечает WSJ, в Белом доме надеялись услышать от Киева что-то конкретное, что администрация Байдена могла бы поддержать за оставшиеся четыре месяца у власти.

О "плане победы" президент Украины Владимир Зеленский объявил перед визитом в США. По словам Зеленского, он собирается представить этот документ как Джо Байдену, так и кандидатам на пост президента Камале Харрис и Дональду Трампу. Подробности плана власти Украины собираются раскрыть после встречи Зеленского с Байденом, намеченной на 26 сентября.

 

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