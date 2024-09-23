Зеленский просит у Байдена гарантий на случай победы Трампа

По данным The Sunday Times, "план победы" Украины включает меры, предотвращающие принуждение Киева к миру на российских условиях в случае возвращения Трампа в Белый дом.

"План победы", с которым приехал в США президент Украины Владимир Зеленский, включает гарантии для Украины на случай победы на президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Sunday Times в воскресенье, 22 сентября, со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский хочет "защитить от Трампа" американскую поддержку Киева после того, как предшественник Джо Байдена в Белом доме, а также республиканский кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс пообещали прекратить войну в Украине путем территориальных уступок.

Пытаясь заручиться поддержкой его плана действующей администрации США, Зеленский стремится предотвратить принуждение его страны к невыгодному мирному соглашению с РФ в случае возвращения Трампа в Белый дом. "Давайте сделаем все это сегодня, пока занимают должности все официальные лица, желающие победы Украины", - цитирует британская газета слова украинского президента.

Четыре основных пункта "плана победы" Зеленского

Как отмечает издание, "план победы Украины" содержит четыре основных пункта, одним из которых является запрос на западные гарантии безопасности, аналогичные пакту о взаимной обороне среди членов НАТО. Кроме того, в план входит продолжение наступления ВСУ в Курской области как фактор усиления украинской позиции на переговорах, запрос на "определенное" современное оружие и международную финансовую помощь для пострадавшей экономики Украины.

Официально "план победы" Украины еще не обнародован. Зеленский ранее заявил, что не будет оглашать его до встречи с Джо Байденом. Помимо действующего президента США, отказавшегося бороться за второй срок, украинский президент представит план кандидатам на пост президента США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Между тем, в Кремле заявили, что Россия изучит подготовленный Украиной "план победы", когда получит информацию о нем из официальных источников. Сложно заниматься анализом, опираясь на сообщения СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.