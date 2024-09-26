В Конгрессе США требуют от Зеленского уволить посла Украины

Спикер нижней палаты Конгресса США и член Республиканской партии Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. Фотоснимок обращения к украинскому лидеру Джонсон опубликовал на своей страничке в соцсети X в среду, 25 сентября.

Республиканец связывает свое требование с поездкой Зеленского на завод по производству боеприпасов, который находится в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Джонсон отмечает, что визит президента Украины на объект в одном из так называемых "колеблющихся штатов" (штатов, в которых нет традиции голосовать за представителей той или иной партии. - Ред.) прошел в сопровождении представителей Демократической партии. По его мнению, отсутствие республиканцев среди спутников Зеленского - "партизанская кампания", призванная агитировать за кандидата от демократов Камалу Харрис на выборах президента США.

Спикер считает Маркарову организатором этой поездки и в связи с "утратой доверия" республиканцев требует немедленно уволить ее как человека, который не может "справедливо и эффективно служить дипломатом" в США. Само мероприятие Джонсон назвал "вмешательством в выборы" в США.

Зеленский обсудит с Байденом "план победы" Украины в войне

Владимир Зеленский находится в США с запланированным визитом, начавшимся 22 сентября. После посещения завода в Пенсильвании он принял участие в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, на котором выступил с речью о своем видении окончания войны, развязанной РФ против Украины.

После этого Зеленский выступил перед членами Генассамблеи ООН и среди прочего вновь упомянул о данных украинской разведки, которые указывают на то, что РФ планирует атаки по украинским АЭС и инфраструктуре, чтобы отключить их от энергосистемы в преддверии зимних холодов.

Однако самой обсуждаемой причиной визита президента Украины в США можно назвать его встречу с американским лидером Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне 26 сентября. Владимир Зеленский ранее заявил, что представит Байдену "план победы" Украины в развязанной против нее войне.

До начала поездки Зеленский упоминал, что хотел бы обсудить "план победы" и с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Однако позднее в предвыборном штабе Трампа заявили, что у того подобных встреч не запланировано.

Сам же Трамп, выступая 24 сентября на предвыборном митинге в Северной Каролине, раскритиковал приезд Зеленского в Соединенные Штаты. Он саркастически назвал президента Украины "лучшим продавцом в истории", заявив, что тот якобы "уезжал с 60 млрд долларов" каждый раз, когда посещал США. Названное Трампом число не соответствует официальным данным и похоже на сумму пакета помощи Украине, который был принят лишь единожды в апреле 2024 года после многих месяцев споров в Конгрессе США.

Путин грозит ядерным оружием на фоне обсуждения "плана победы" Украины

По данным СМИ, среди пунктов "плана победы" Украины значится просьба к странам Запада разрешить использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине РФ. Страны-союзники не одобряют продолжающиеся просьбы Киева об этом, хотя, Великобритания и США, предположительно, все ближе к тому, чтобы изменить свое мнение.

На фоне этого президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании Совета безопасности РФ 25 сентября, предложил в очередной раз изменить ядерную доктрину РФ.

В частности, "агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства" Путин предлагает считать "совместным" нападением на РФ. Кроме того, российский лидер предлагает рассматривать вопрос применения ядерного оружия даже в тех случаях, когда границу России будут "массированно" пересекать БПЛА.