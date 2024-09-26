Российские войска окружают Угледар: что происходит в городе

ВСУ могут потерять еще один город - армия РФ окружает и разрушает Угледар на юго-западе Донбасса. Что происходит на этом участке фронта и как это повлияет в целом на ход войны?

За последние четыре дня российская армия смогла стремительно продвинуться к Угледару и окружает его - некогда 15-тысячный шахтерский городок на юго-западе Донецкой области. Как сообщил ряд военных аналитиков 24-25 сентября, бои между ВСУ и войсками РФ велись уже на его восточных окраинах. Впрочем, авиационные и артиллерийские обстрелы к тому времени разрушили уже не только окраины, но и почти весь населенный пункт.

Угледар: город берут в кольцо

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с начала недели сообщает о тяжелых боях с применением авиации на этом участке фронта. Впрочем, российской армии до сих пор не удалось войти в город, утверждал в среду, 25 сентября, Вадим Филашкин, начальник Донецкой областной военной администрации. "На подступах к Угледару наши защитники сожгли огромное количество вражеской техники. Отдельные российские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - Ред.) пытаются прорываться, но воины ВСУ уничтожают эти группы", - отметил он в эфире национального телемарафона.

Однако военные аналитики и исследователи открытых данных оценивают ситуацию более мрачно. Так, американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 24 сентября отмечал: армия РФ берет Угледар в кольцо, атакуя из поселка Водяное на северо-востоке и из Пречистовки на юго-западе. Ссылаясь на российские источники, аналитики ISW предполагают, что российские войска держат под огневым контролем дорогу Угледар-Богоявленка - последний маршрут снабжения города.

И все же шансы для украинской обороны есть. "Армии РФ может быть трудно прорваться через населенный пункт, который украинские войска укрепляли более двух лет, - отмечают в ISW. - Если россияне не возьмут его относительно быстро, на маневренность войск на флангах Угледара может повлиять начало осенних дождей, что значительно усложнит продвижение".

Угледар защищает бригада без ротации

Угледар выполняет роль юго-западного форпоста Донецкого фронта с тех пор, как в марте 2022 года армия РФ, наступая на Мариуполь, стремительно захватила Волноваху. Почти сравняв этот райцентр с землей, российские военные использовали его как плацдарм для обстрелов Угледара, а в августе-сентябре 2022 года осуществили первую попытку масштабного штурма. Вторая состоялась уже в начале 2023 года - ее до сих пор называют крупнейшей танковой битвой в войне России против Украины.

Бойцы 72-й бригады ждали ротации два года Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Оба наступления успешно отразила 72-я отдельная механизированная бригада (72-я ОМБр), две тысячи бойцов которой держат оборону города и сейчас. Впрочем, сейчас подразделение истощено и вряд ли выдержит длительные бои, отмечают украинские военные аналитики и волонтеры, которые в течение последней недели выступали с призывом отвести подразделение с позиций.

"Держать до последнего - значит ставить руины выше цены наших военных, что недопустимо", - пишут OSINT-аналитики проекта Deep State под видео бесконечных обстрелов Угледара, сделанных аэроразведчиками 72-й ОМБр.

В среду, 25 сентября, бригада вероятно начала отступление с позиций, предполагает, ссылаясь на собственные источники, штатный военный аналитик американского журнала Forbes Дэвид Экс. В пресс-службе подразделения отказались говорить с DW о положении дел на угледарском участке фронта, объяснив это "сложной ситуацией".

Истощение 72-й ОМБр и ее возможная ротация обсуждались в Генеральном штабе ВСУ еще летом, утверждает аналитик проекта Deep State Руслан Микула. "В августе эта ротация началась, но из-за того, что информация о ней всплыла, ротацию забраковали, и решили 72-ю усилить дополнительными подразделениями. Существенно это не помогло", - рассказал он в среду в эфире "Суспильного ТВ".

Вряд ли помогло обороне Угледара и внезапное увольнение командира бригады Ивана Винника. 20 сентября в разгар российского наступления оперативное командование "Север" сообщило о переводе 39-летнего полковника "на более высокую должность". Винник не нашел времени ответить на вопрос DW об обороне города.

Военные ВСУ в районе Угледара, февраль 2023 года Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Угледар - важный плацдарм на высоте

Построенный в 1960-е Угледар довольно долго оставался небольшим шахтерским поселком и только в 1991 году получил статус города областного значения. Впрочем, его угольная слава оставалась в довоенном прошлом - на прошлой неделе российские войска захватили и взорвали крупнейшую шахту имени Сургая.

Сейчас в городе осталось 107 жителей, которые отказываются покидать город, несмотря на отсутствие воды и электричества, рассказывает начальник военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. "В городе обустроен "пункт несокрушимости" - там есть вода и продукты недлительного хранения. В двух школах в подвалах живут люди", - добавляет начальник городской администрации Сергей Новиков.

Относительно стратегической роли Угледара в войне России против Украины существуют противоположные мнения. С одной стороны, город является своего рода углом, где сходятся восточный и южный фронт. Однако после потери города эту же роль может выполнять Богоявленка на севере, отмечает Дэвид Экс из журнала Forbes.

Российская военная колонна в Волновахе, март 2022 года Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

Ранее командование ВСУ неоднократно называло Угледар плацдармом для вероятного контрнаступления на Волноваху и далее в Приазовье. Тактических преимуществ городу придает его высокое положение - около 180-200 метров над уровнем моря, что позволяло держать под артиллерийским контролем населенные пункты на юге и востоке. Но для армии РФ это преимущество не так очевидно отмечают в ISW - ведь в случае наступления на запад или север войскам придется преодолевать десятки километров по открытой местности.

Впрочем, захватив Угледар, россияне выведут из-под зоны украинских обстрелов важный участок Донецкой железной дороги. Неподалеку от Волновахи он имеет единственную смычку с путями Южной железной дороги, которые через Запорожскую и Херсонскую области тянутся в аннексированный РФ Крым. Восстановив этот железнодорожный узел, разрушенный еще в 2016 году, РФ сможет возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, которое остановилось после повреждения Керченского моста, отмечают в ISW.