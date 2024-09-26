Зеленский встретился в Вашингтоне c Байденом и Харрис

Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского в том, что поддержка Украины продолжится, и объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи. Его объем составит 2,4 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября, встретился в Белом доме со своим американским коллегой по должности Джо Байденом. Байден, срок полномочий которого истекает в январе, заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину. Кроме того, он объявил, что США выделят Киеву новый пакет военной помощи, объем которого составит 2,4 млрд долларов. "Позвольте мне быть откровенным: Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы продолжим стоять рядом с вами", - сказал глава американского государства.

Как сообщило министерство обороны США , в этот пакет войдут дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", беспилотники и средства борьбы с ними, средства защищенной связи и другое военное оборудование. Ранее было объявлено, что до окончания президентства Байдена США выделят Украине в общей сложности 8 млрд долларов.

Кроме того, Зеленский встретился в Вашингтоне с вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии на ноябрьских президентских выборах Камалой Харрис. Харрис также заверила президента Украины, что поддержка Киева Вашингтоном останется непоколебимой. Кроме того, она раскритиковала тех, кто пытается "заставить Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории, кто требует от Украины принять нейтралитет". "Эти предложения аналогичны тем, что высказывает Путин. И давайте скажем четко: это не предложения мира. Это предложения капитуляции", - подчеркнула вице-президент США.

Новая встреча по Украине состоится в Германии

Ранее в Белом доме заявили, что в рамках визита Джо Байдена в Германию в октябре пройдет очередное заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". На этой встрече планируется согласовать усилия более чем 50 стран, поддерживающих Украину в ее обороне от российской агрессии.

Кроме того, 12 октября состоится личная встреча Байдена и Зеленского в Германии, где обсудят "план победы Украины", представленный Зеленским, сообщили в Вашингтоне.

СМИ: "План победы" Киева не впечатлил Вашингтон

25 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме написала, что "план победы Украины" , привезенный Зеленским, "не впечатлил" президентскую администрацию США. Источники WSJ отметили, что в этом плане в целом мало нового, а лучше всего прописана часть, касающаяся просьб о новых поставках оружия и о снятии запрета на удары дальнобойными ракетами по территории РФ.

Вопросы политических реформ и поддержки экономики, по мнению американских и европейских чиновников, в документе проработаны значительно хуже. Между тем, отмечает WSJ, в Белом доме надеялись получить от Киева что-то конкретное, что администрация Байдена могла бы поддержать за оставшиеся четыре месяца его пребывания у власти.

Трамп критикует Зеленского за отказ от "сделки" с Путиным

На предвыборном митинге в Северной Каролине 25 сентября Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в недостаточном желании вести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также кандидат в президенты от Республиканской армии заявил, что Зеленский хочет победы демократов на предстоящих выборах, и назвал президента Украины "величайшим продавцом на Земле".

Одновременно спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, организовавшую поездку Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании (он производит боеприпасы для Украины). Джонсон отметил, что визит Зеленского на объект в "колеблющемся штате" прошел в сопровождении представителей демпартии, а вот республиканцев среди его спутников не было. Республиканец расценил это как "партизанскую агитацию" за Харрис.

Ранее Трамп не исключал встречи с Зеленским в ходе визита президента Украины в США. Однако после поездки Зеленского на завод в Пенсильвании в команде кандидата-республиканца заявили СМИ, что в плане нет назначенной встречи. Джонсон также высказал сомнения в том, что встреча Трампа с Зеленским состоится.