Скандал вокруг визита Зеленского в США: что за этим стоит?

Представители Республиканской партии США резко отреагировали на визит президента Зеленского в Пенсильванию, обвинив Киев во вмешательстве в избирательный процесс. В чем реальные причины этого скандала, выясняла DW.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, во время которого, как планировалось, он должен был встретиться не только с руководством страны от Демократической партии США, но и с топ-представителями Республиканской партии, существенно омрачил дипломатический скандал. За день до визита Зеленского в Конгресс США спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон направил ему письмо с требованием "немедленно уволить" посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Это произошло после того, как делегация во главе с украинским президентом посетила завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон штата Пенсильвания.

Протокольное мероприятие или поддержка демократов?

Во время посещения завода Зеленского сопровождали только представители Демократической партии. И, по убеждению Джонсона, посол Маркарова "намеренно не пригласила ни одного республиканца" принять участие в этом мероприятии, которое происходило в одном из "ключевых штатов". "Эта поездка, очевидно, была партийной мерой, призванной помочь демократам, и, безусловно, стала вмешательством в избирательный процесс", - говорится в письме Джонсона.

После обнародования этого письма Джонсон отменил запланированную встречу с Зеленским, а республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование визита президента Украины в Пенсильванию, чтобы выяснить, пыталась ли администрация президента Байдена "использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис", поскольку в Пенсильванию украинский президент летал на самолете американских ВВС.

Однако в Белом доме в поездке президента Владимира Зеленского не увидели ничего чрезвычайного и призвали республиканцев отказаться от расследования по этому поводу. Украинские власти официально на письмо спикера Палаты представителей Конгресса США не отреагировали. На запрос DW о комментарии из пресс-службы Офиса президента Украины на момент подготовки материала ответа не поступило.

Во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон Зеленского сопровождали только представители Демократической партии США Фото: COMMONWEALTH MEDIA SERVICES/Handout via REUTERS

"Смехотворные" упреки во вмешательстве в выборы

Согласно избирательной терминологии США, Пенсильванию относят к так называемым "колеблющимся штатам", где политические симпатии избирателей почти одинаково распределяются между кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий. И именно в таких штатах идет самая ожесточенная предвыборная борьба. По всей вероятности, именно поэтому республиканцы так бурно отреагировали на приезд Зеленского в сопровождении политиков-демократов в Пенсильванию.

Однако эксперт-американист украинского Центра оборонных стратегий Александр Хара считает преувеличением утверждение о том, что в Пенсильвании находится "ключ к президентским выборам США", поскольку не только Пенсильванию относят к "колеблющимся штатам". Поэтому, по его словам, заявления республиканцев о том, что Украина якобы вмешивается во внутреннюю политику США - "смехотворны". Ведь сам кандидат в президенты Дональд Трамп не раз заявлял, что его поддерживают мировые лидеры, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Хара не видит в посещении президентом Зеленского завода по изготовлению снарядов элементов вмешательства в американские выборы. "Украинцы благодарны американским гражданам, обеим партиям и действующему президенту США за поддержку Украины. И Владимир Зеленский своим визитом хотел засвидетельствовать эту благодарность", - объяснил эксперт.

В истории США не было такого, чтобы только один штат определял победу на президентских выборах, отмечает и бывший украинский дипломат, ныне возглавляющий одну из консалтинговых компаний, Вадим Трюхан. "Президент Зеленский в течение последних месяцев пытался всячески дистанцироваться от комментирования темы американских выборов. И говорить о его или любого представителя украинской власти вмешательстве в выборы в США абсолютно безосновательно", - отмечает Трюхан.

В чем республиканцы видят "самый большой грех" Зеленского?

На фоне разоблачений по поводу вмешательства России в электоральный процесс в США, "где речь шла о миллионах долларов", история вокруг "короткого визита" Зеленского в Пенсильванию выглядит неубедительной, считает профессор политологии университета Ратгерса, штат Нью-Джерси, Александр Джон Мотыль. "Республиканцы знают, что Трамп не лидирует и может проиграть, особенно если Пенсильвания пойдет за Харрис. Напав на Зеленского и Маркарову, они создают скандал, который должен отвлечь избирателей от их вероятного поражения", - убежден профессор Мотыль.

Настоящая причина заключается в том, что "в глазах Дональда Трампа Зеленский и его команда, включая посла, совершили самый большой грех: создали впечатление, что президент Украины якобы поддерживает демократов на выборах", объяснил DW Риккардо Алкаро, координатор исследований итальянского Института внешней политики, приглашенный научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне. Поэтому, "чтобы отомстить", Трамп сначала отменил встречу с Зеленским и заставил "бедного Майка Джонсона написать это истерическое, унизительное для институтов США письмо", говорит Алкаро. "Кстати, у спикера Палаты представителей нет полномочий "требовать", чтобы иностранный лидер заменил посла в США", - указывает аналитик.

Риккардо Алкаро: "В глазах Трампа Зеленский и его команда, включая посла, совершили самый большой грех: создали впечатление, что президент Украины якобы поддерживает демократов" Фото: Antonio Masiello/NurPhoto/picture alliance

Зеленский попал в "дипломатическую ловушку"

Опрошенные DW эксперты не считают, что ответственность за ситуацию вокруг поездки президента Зеленского в Пенсильванию в окружении только политиков-демократов полностью лежит на посольстве Украины в США. "Если это и был дипломатический прокол, то незначительный", - констатировал Александр Мотыль. Главная же причина - в предвыборной борьбе, которая с приближением даты выборов в США, намеченных на 5 ноября, становится все более ожесточенной, учитывая, что разница в поддержке избирателей Камалы Харрис и Дональда Трампа составляет лишь несколько процентов.

Команда Трампа просто решила использовать Украину в этом скандале, чтобы "добавить себе голосов за счет электората, который считает, что США должны заниматься своими делами, что деньги налогоплательщиков не должны идти на войны, что Россию невозможно победить и тому подобное", комментирует Александр Хара.

Вадим Трюхан обратил внимание на то, что в последнее время Трамп и объявленный им на должность вице-президента Джеймс Вэнс "делают оторванные от реальности заявления по Украине, используя недостоверную информацию, чтобы обосновать свою позицию о необходимости прекратить поддержку Киева". "При этом они видят, что Демократическая партия делает ставку на победу Украины, и хотят играть на этом противостоянии. Так что ситуацию, в которую попал президент Зеленский, посетив Пенсильванию, можно считать дипломатической ловушкой", - отметил аналитик.

Дональд Трамп все же встретится с Владимиром Зеленским Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Трамп "опомнился" и решил встретиться с Зеленским

После того, как история с письмом Джонсона стала резонансной и вошла в заголовки на первых полосах ведущих изданий, Дональд Трамп неожиданно заявил о том, что все-таки встретится с президентом Зеленским после обеда в пятницу, 27 сентября, хотя два дня назад окружение Трампа уверяло, что такой встречи не будет.

"Помощники Трампа заставили его опомниться, и он решил не отменять встречу с Зеленским, поскольку демократы могли бы легко использовать это против него. Зато Трамп сам воспользуется этой встречей, чтобы продолжить кампанию на основе своего обещания, что он прекратит войну и что все, что ему нужно - это убедить, а на самом деле заставить Украину принять соглашение, о котором он договорится с Путиным", - так объясняет изменения в настроениях кандидата от республиканцев Риккардо Алкаро. По его мнению, Украина никогда не была важным вопросом для части электората республиканцев и самого Трампа, "учитывая, что именно из-за Украины против него была нарушена процедура первого импичмента".