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Зеленский посетил в США завод по производству артснарядов

Ольга Лебедева | Дмитрий Шварц
23 сентября 2024 г.

Президент Украины на заводе в Скрантоне, где производятся 155-миллиметровые снаряды, поблагодарил американцев за помощь его стране. На таких предприятиях чувствуется, что демократический мир может победить, добавил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский на заводе в Скрантоне 22 сентября
Владимир Зеленский на заводе в СкрантонеФото: COMMONWEALTH MEDIA SERVICES/Handout via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США посетил завод в Скрантоне (штат Пенсильвания), где в числе прочего производятся артиллерийские снаряды калибром 155 мм для Украины. "Начал визит в Соединенные Штаты с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем", - написал он в соцсети X в понедельник, 23 сентября.

Он указал: что на таких предприятиях ощущается возможность победы демократического мира. Эта возможность есть "благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена", добавил он.

 

Зеленский выразил благодарность США за помощь Украине

На официальном сайте президента Украины указывается, что в Скрантоне Зеленский ознакомился с циклом производства и пообщался с руководством и работниками завода. Он отметил, что Украина "очень рада иметь таких партнеров" и подчеркнул, что США помогали ей с самого начала полномасштабного российского вторжения. Украинский лидер выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Конгрессу и "всем работникам таких заводов".

Кроме того, Зеленский обсудил важность начала совместного производства вооружения на территории Украины и американских инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. По его словам, на заводе в Скрантоне и на других американских фабриках уже в несколько раз нарастили производство и будут увеличивать мощности и дальше. "Здесь работает 400 человек. Я очень хотел приехать сюда и поблагодарить вас. 400 человек спасли миллионы украинцев. От себя и от всех наших людей очень спасибо. Вы помогли нам выстоять против путинского нашествия", - отметил он.

Зеленский встретится с Байденом

В свою очередь AP указывает, что завод в Скрантоне, одним из немногих в США производящий 155-мм артиллерийские снаряды, за последний год увеличил объемы производства. По состоянию на сегодняшний день Украина уже получила более 3 миллионов таких снарядов из США, добавляет агентство.

Зеленский прибыл в США накануне вечером. Помимо Пенсильвании, он посетит Нью-Йорк и Вашингтон. В ходе встречи с Джо Байденом он передаст американскому лидеру"план победы Украины", предусматривающий, по словам Зеленского, скорые решения партнеров с октября по декабрь текущего года.

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