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Зеленский: Войну в Украине можно закончить в следующем году

Сергей Ромашенко
24 сентября 2024 г.

Президент Украины уверен, что предлагаемый им "план победы" позволит принудить Россию к миру. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории".

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Владимир Зеленский в США (фото из архива)
Владимир Зеленский в США (фото из архива)Фото: Angela Weiss/AFP/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что война России против его страны может быть завершена уже в следующем, 2025 году. "Решительные действия в настоящее время могут ускорить прекращение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш план победы поспособствует тому, чтобы практически принудить Россию к миру", - написал он в своем микроблоге на платформе X по итогам встречи с представителями обеих палат американского конгресса в Нью-Йорке вечером в понедельник, 23 сентября.

Зеленский выразил намерение рассказать о своем плане на переговорах и, возможно, в ходе публичных выступлений, чтобы добиться дополнительной политической и военной помощи со стороны союзников. По сведениям британской газеты The Times, "план победы" Зеленского содержит требования о предоставлении Украине западных гарантий безопасности, аналогичных тем, которые положены членам НАТО, и призывы к выделению для Киева новых пакетов военной и финансовой помощи.

После встречи с конгрессменами, Владимир Зеленский заявил: "Сейчас, в конце года, у нас есть реальный шанс усилить сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Я благодарен Конгрессу США, обеим партиям и палатам за их непоколебимую поддержку".

"Путину не украсть будущее мира"

В ходе речи на "Саммите будущего" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Зеленский сообщил, что в настоящее время готовится проведение второго саммита по установлению мира в Украине. Он призвал глав государств и правительств всех стран и впредь поддерживать совместные усилия, прилагаемые для достижения справедливого и мирного будущего.

"Путин уже многое украл, но ему никогда не украсть будущее мира. В этом я убежден", - заявил Зеленский.

Россия по-прежнему отказывается участвовать в мирных саммитах по Украине. В июне десятки государств приняли участие в первом таком саммите, состоявшемся в Швейцарии. Во встрече, однако, не участвовали многие крупные страны, в том числе Китай и Россия.

Дональд Трамп: "Лучший в истории продавец"

Между тем кандидат в президенты США Дональд Трамп по случаю визита Зеленского в Нью-Йорк назвал украинского президента "лучшим продавцом в истории". "Я думаю, что Зеленский является лучшим продавцом в истории - каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", - заметил политик.

Трамп также вновь пообещал в случае переизбрания на пост президента США завершить войну в Украине, причем еще до инаугурации. "Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому, позвоню президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", - пояснил Дональд Трамп.

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